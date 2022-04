Alberi cementificati a Foggia, il Comune ci ripensa e crea spazio intorno

Statoquotidiano.it. 28 aprile 2022. Questione alberi soffocati dall’asfalto e dal cemento in via Guglielmi e in via Bari. Il Comune ha provveduto creando intorno una conchetta dopo che il Wwf ha formulato una richiesta scritta. Riguardava non solo il caso specifico ma “la sospensione immediata degli abbattimenti degli alberi in corso in questi giorni (in primavera durante la nidificazione degli uccelli) con solerte ripristino dello stato dei luoghi”.

Aveva chiesto anche la collaborazione con avvocati e volontari di Foggia e Provincia “per contrapporsi legalmente a questa mattanza di alberi che sta avvenendo in Capitanata da parte delle pubbliche amministrazioni”. Solerte la risposta del Comune: “Provvedere urgentemente alla rimozione del cemento e alla creazione di una conchetta di almeno 1,5 mt per lato” questa la risposta certificata del servizio ambiente di Foggia.

“Pensiamo- osserva il WWf- che la soluzione migliore sia comunque togliere l’intero cemento su tutta l’aiuola così come era in origine”. Le aiuole sul percorso che costeggia i campi sono inece piende di erbacce dopo le ultime piogge.

Sui Campi Diomedei, nella medesima zona, da qualche giorno hanno tagliato le erbacce e sono riemersi i percorsi e gli alberelli, quelli che c’erano dallo scorso anno. Le aiuole sul marciapiede consegnato alla città lo scorso anno, all’inizio di aprile, e che costeggia il Parco, sono invece piene di erbacce dopo le ultime piogge.