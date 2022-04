ANC Manfredonia e Toniolo contro la violenza di genere

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 28/04/2022 – “La rivoluzione culturale, quella vera, arriverà quando ci sarà una netta uguaglianza, quando la parità tra uomini e donne all’interno di un’aula istituzionale non sarà più un dato eccezionale ma un neutro dato di fatto.”

Si è svolto questa mattina, nell’aula magna dell’Istituto Tecnico “Toniolo” di Manfredonia, l’evento “Prevenzione e contrasto alla violenza di genere “ organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Manfredonia sezione “Generale Castriotta” in collaborazione con i ragazzi del suddetto Istituto.

È la prima volta che l’aula magna del Toniolo, non proprio piccola, viene riempita in ogni sua poltrona dopo la fase pandemica di questi ultimi due anni. Gli studenti hanno colto con positivo fervore l’occasione per poter ascoltare e dire la loro su un argomento purtroppo ancora attuale, la fiamma di una violenza di genere di cui la pandemia è stata benzina, vedendo aumentare di più del 70% gli episodi.

La moderatrice, Avv.ta Nadia Di Sabato, dopo i saluti alle istituzioni presenti in aula e alle autorità militari, ha ceduto la parola al preside del Toniolo, prof. Pellegrino Iannelli, il quale ha definito la scuola la culla dei valori. Il dirigente scolastico non ha comunque nascosto il suo dispiacere per la mancanza di comunicazione presente talvolta tra le varie istituzioni dello Stato tra cui scuola, forze di polizia e Pubblica Amministrazione, le quali possono dare, se in sinergia, un duro scacco a questo fenomeno.

La palla e poi passata al Dott. Michele Trotta, Presidente dell’ANC di Manfredonia: ” Questi eventi servono per portare tutti a riflettere sulla violenza… È arrivato il momento di un futuro migliore con donne e uomini che comunicano insieme.”

È poi arrivato il turno dell’Ing. Gianni Rotice, Sindaco di Manfredonia: “I giovani sono la futura classe dirigente. Per portare avanti delle politiche contro la violenza di genere ci vogliono fatti. La nuova Amministrazione di Manfredonia conta quasi la metà di consigliere comunali donne rispetto all’intero Consiglio, una Giunta con 3 donne assessore su 7 e la Presidente del Consiglio Comunale più giovane d’Italia…Sono felice di potervi comunicare che il 24 gennaio il Comune di Manfredonia ha riaperto il Centro Antiviolenza. Su questo voglio dire che non è il momento della denuncia quello a cui bisogna stare più vicino alla vittima, ma il giorno dopo, perché è da quel giorno che deve cominciare un percorso di rinascita. E per cominciare questo percorso bisogna dare opportunità alle donne. Infatti ieri, nell’aula del Consiglio Comunale, si è svolto un evento sull’imprenditoria femminile. Ricordatevi che il Comune è sempre aperto per voi. Collaborate insieme a noi. Voi siete la forza di questa città.”

In seguito l’Avv.ta Laura Pasquino dell’Associazione Nazionale Di.R.E ha parlato di come la violenza di genere sia in contrasto con la cultura, e di come il percorso verso una maggiore consapevolezza si debba affrontare insieme.

I saluti sono stati poi conclusi dall’Arcivescovo di Manfredonia, Padre Franco Moscone: “La violenza sulle donne è una violenza contro tutti. Ritenere che essa sia la soluzione è l’atto più irrazionale che possa passare nella mente di un uomo e, se la ragione è usare la pistola, allora io sono contro la ragione. Dobbiamo capire che l’umanità è femminile e generatrice. Mi chiedo, alcune volte, perché chiamare un uomo di Chiesa, quando la stessa è ritenuta maschilista: la Chiesa vuole essere donna e di definisce madre. Curiamo la capacità di curare, i gesti fragili che profumano la vita”

Dopo i saluti, il cuore dell’evento è arrivato con l’intervento della Dott.ssa Roberta Bray, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia: “La rivoluzione culturale passa attraverso ognuno di noi. Il rispetto delle competenze e della professionalità è fondamentale. La rivoluzione culturale passa dalla lingua, soprattutto in una lingua come quella italiana dove non esiste il neutro: chiamare una donna AVVOCATA, anche se può suscitare ilarità, non è grammaticalmente scorretto, lo dice la stessa Accademia della Crusca. La rivoluzione culturale, quella vera, arriverà quando ci sarà una netta uguaglianza, quando la parità tra uomini e donne all’interno di un’aula istituzionale non sarà più un dato eccezionale ma un neutro dato di fatto.”

Ci si è poi soffermati, anche e soprattutto grazie agli interventi della Maggiore Marina Abbruzzese, psicologa della Legione Carabinieri Puglia, sulle caratteristiche comuni nella violenza di genere.

In questo fenomeno vengono riconosciuti vari tipi di violenza, non solo quella fisica e sessuale, ma anche quella psicologica, verbale ed economica.

Su quest’ultima si è voluto fare molta chiarezza poiché è quella forse meno conosciuta ma sicuramente tra le più determinanti nella decisione finale delle vittime di non denunciare. È stato, infatti, fatto notare come la disuguaglianza salariale tra uomo e donna nell’attuale società porti poi la donna ad avere una dipendenza dal proprio partner, con la paura che, in caso di rottura del rapporto, si possa entrare in difficoltà economica. D’altra parte il colpevole, in caso di violenza, tende a minimizzare l’accaduto e, in non pochi casi, a rendere la vittima stessa colpevole.

Sotto il punto di vista della tutela, l’Avv.ta Daniela Gentile ha tenuto ad evidenziare il grande lavoro del Centro Antiviolenza di Manfredonia.

Il “question time” è stato molto partecipativo ed ha visto gli studenti porre domande estremamente interessanti e costruttive. Il messaggio finale è stato unico: parlare, denunciare e combattere sempre la violenza in tutte le sue forme.

Se siete vittime di violenza e avete deciso di non rimanere più in silenzio recatevi alla più vicina stazione di Polizia o caserma dei Carabinieri, altrimenti chiamare il numero di emergenza 1522, attivo 24 ore al giorno. Il Centro Antiviolenza, sito in Via San Lorenzo, 47 – Manfredonia, è aperto dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 13:00, mercoledì e giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00. Tel. 0884519691 e WhatsApp 3495193603.

A cura di Piercosimo Zino