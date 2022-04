Decine di pesci morti al lago di Occhito, chiesto l’intervento dell’Arpa

FOGGIA, 28/04/2022 – (isnews) Morìa di pesci nel lago di Occhito, preoccupazione per la situazione segnalata da alcuni pescatori, che venerdì mattina si erano recati nell’invaso artificiale a confine tra Molise e Puglia.

Pesci, in particolare carpe, galleggianti o spiaggiate, in una scena preoccupante segnalata anche da alcuni residenti della zona. Non è escluso un sopralluogo da parte dell’Arpa, sollecitato dagli stessi appassionati di pesca, per accertare le cause dell’accaduto, se da attribuire all’abbassamento del livello dell’acqua o ad altre ragioni. Come la presenza di sostanze inquinanti o fertilizzanti. Certificabili solo da analisi specifiche. (isnews)