IC Don Milani: “Dopo Squid Game un altro pericolo arriva dal WEB”

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/04/2022 – “AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I GENITORI Di BAMBINI DI ETÀ DA 2 a 6 ANNI.

Ieri sera mi è capitato di vedere un bambino che aveva in mano un peluche, apparentemente normale. Se non per dei denti che in genere è strano vedere in pupazzetti per bambini. Scherzando un po’ col bambino in questione mi ha detto come si chiama il pupazzo: HAGGY WAGGY! Io che sono per natura curioso, soprattutto se si tratta dei bambini e tutto ciò che è legato al loro mondo, sono andato ad indagare un po’ su internet.

Con mio stupore ho fatto la seguente scoperta!

Quello che segue è il testo che accompagna il video che promuove questo “SIMPATICO” peluche, in inglese con la traduzione in italiano. Se guardate bene il pupazzo, sulle mani ha uno strappo per poterlo attaccare, a mo di abbraccio, al collo! E anche visivamente esprime il senso delle parole della canzone: “abbracciami finché non muori”!

Cari genitori, non siate così leggeri su ciò che offrite ai vostri bambini anche nell’ambito dei giochini che gli comprate.