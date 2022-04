Intesa Sanpaolo investe sui porti della Puglia: Manfredonia c’è

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/04/2022 – (quotidianodelsud) È uno dei tesori della Puglia, che non ha solo olio, vino, turismo e divani.

L’economia del mare, infatti, per la Puglia registra un valore aggiunto pari a 3,2 miliardi di euro (il 4,6% del totale del valore aggiunto prodotto dal territorio) e tutto gira intorno agli scali marittimi regionali. Le imprese della Blue Economy nella regione – i dati emergono da una ricerca curata da Srm, Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo – sono quasi 18.000 e occupano circa 72.400 persone.

Senza dire che la Puglia ha un sistema produttivo molto legato al mare per trasportare i propri prodotti. Infatti, il 53% dell’import-export della regione (pari a 8,2 miliardi di euro) viaggia via mare (la media nazionale è del 36%). In Puglia i porti sono complessivamente sei, riuniti in due Autorità di sistema portuale: Mar Ionio (porto di Taranto) e Mare Adriatico Meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli). A questo proposito, Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo con l’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico meridionale e con l’Autorità di sistema portuale del mar Ionio per lo sviluppo dell’attività portuale e dell’economia a essa collegata con importanti impatti positivi anche per l’entroterra pugliese. (quotidianodelsud)