Le offerte dual fuel: cosa sono e perché convengono

Le bollette, specie negli ultimi mesi, hanno subito degli aumenti notevoli: i diversi avvenimenti hanno influito in modo notevole sull’economia causando anche un aumento del costo della materia prima. Tutto questo ha avuto delle inevitabili ricadute anche sui beni e servizi cosiddetti primari. Proprio per questo, in tanti sono alla ricerca di come fare per poter risparmiare sugli aumenti improvvisi che stanno caratterizzando tutti i settori. Per quanto concerne il mondo dell’energia, potrebbe essere utile valutare delle soluzioni per risparmiare a fine mese, come le offerte dual fuel.

Come fare per cambiare operatore

Prima di capire cosa siano le offerte dual fuel e quali vantaggi hanno da offrire a chi le sottoscrive, occorre capire come fare per cambiare il proprio operatore per sceglierne un altro. L’elevata concorrenza che caratterizza il settore dell’energia, infatti, rende piuttosto arduo scegliere su quale compagnia puntare. Infatti, in molti si chiedono come fare a scegliere se non hanno mai avuto un’esperienza diretta con una determinata compagnia? Ebbene, in questi casi una possibile soluzione è puntare sulle recensioni presenti in rete.

Grazie ad esse, infatti, è possibile leggere come una determinata compagnia si è comportata con determinate persone. In poche parole, le recensioni permettono a chiunque di leggere un giudizio espresso da chi ha avuto un’esperienza diretta con l’operatore. Ad esempio, con recensioni su Iren Luce Gas è possibile avere svariate informazioni, molte delle quali cruciali, senza dover contattare l’operatore e senza prendere alcun appuntamento. In conclusione, con questo non si vuol assolutamente affermare che le recensioni debbano essere considerate come l’esclusivo parametro da prendere in considerazione nella scelta di un operatore. Tuttavia, possono essere sicuramente utili per raccogliere più informazioni possibili prima di procedere con la sottoscrizione delle offerte.

Cosa sono le offerte dual fuel?

Grazie all’opzione dual fuel è possibile dire definitivamente addio alla doppia bolletta. Questo perché, le offerte dual fuel permettono di avere una sola bolletta onnicomprensiva per la luce e per il gas. Molte compagnie offrono questa soluzione per imporsi sul mercato, pertanto offrono prezzi più convenienti rispetto ai contratti di singola fornitura in modo da conquistare fette di mercato sempre più ampie. I vantaggi in questo caso sono duplici: la possibilità di pagare una sola bolletta, anziché due, ed anche potersi interfacciare con un unico operatore in caso di guasti e malfunzionamenti, il che è sicuramente comodo. Questo tipo di offerte sono sottoposte alle stesse condizioni delle tariffe tradizionali. Ad esempio, per quanto concerne l’energia elettrica, è possibile scegliere tra la classica bipartizione tra tariffa monoraria o bioraria. Nel primo caso, il prezzo è sempre lo stesso indipendentemente dalla fascia oraria, mentre nel secondo caso il prezzo è più basso durante le ore serali. Inoltre, il prezzo sia dell’energia che del gas può essere fisso o indicizzato, cioè indipendente dall’andamento del mercato e stabilito in sede contrattuale, oppure variabile a seconda del prezzo del combustibile.

Come scegliere un’offerta dual fuel?

Scegliere questo tipo di offerta non è semplice, bisogna considerare diversi fattori come se si avesse intenzione di stipulare un contratto di fornitura tradizionale. Bisogna verificare, in primo luogo, che le condizioni contrattuali siano effettivamente più convenienti rispetto all’attivazione di una singola fornitura. Per far ciò, occorre tenere in considerazione quali sono i propri consumi medi e la spesa corrispondente. Inoltre, bisogna pensare all’utilizzo effettivo della fornitura: se si passa molto tempo in casa, o si lavora ad esempio in smart working, è preferibile optare per le tariffe monorarie, mentre se si ritorna a casa solo la sera le tariffe biorarie potrebbero essere più convenienti. Occorre, poi, controllare la tempestività del fornitore nel rispondere alle richieste dei clienti in caso di problematiche.