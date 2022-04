Lopalco: “Sbagliato togliere obbligo mascherina al chiuso”

Foggia, 28 aprile 2022 – “In questi giorni il Governo dovrà prendere una decisione sull’opportunità di mantenere o meno l’obbligo di indossare la mascherina. La decisione è politica, come è giusto che sia ogni decisione che impatta sulle condotte e le libertà personali. Ma proviamo a mettere in fila gli elementi che possono guidare la discussione”.

Inizia così la nota social di Pierluigi Lopalco, professore di Igiene alla Facoltà di Medicina all’Università del Salento. L’ex Assessore alla Sanità della Regione Puglia si definisce contrario all’abbandono di questo importante presidio di protezione.

Per quest’ultimo, infatti, sarebbe “una cattiva idea abbandonare l’uso della mascherina al chiuso nel mese di maggio, almeno finche’ la prevalenza di positivi non scende a livelli di sicurezza”.

Poi, il noto professore, continua elencando i “pro” e i “contro” riguardo all’utilizzo della mascherina contro il contagio da Covid 19.

“PRO

1. In questo periodo la circolazione virale è elevata. Nella figura (fonte https://epiprev.it/apps/made.php) si può chiaramente vedere come la prevalenza di positivi sia ancora molto alta: anche se in fase di declino dell’ondata da omicron, comunque il numero di positivi in circolazione è su livelli doppi anche rispetto all peggiori ondate del passato.

2. Indossare una mascherina chirurgica in ambienti chiusi limita la dispersione del virus nell’ambiente da parte di portatori asintomatici.

3. Indossare una mascherina tipo FFP2 o superiore, oltre che impedire la diffusione del virus, protegge dal rischio di infezione anche chi la indossa.

4. Non esistono eventi avversi significativi per la salute legati all’uso di mascherine”.

“CONTRO

1. Le mascherine hanno un costo, limitato, ma ce l’hanno.

2. L’obbligo di indossare una mascherina è da sempre stato visto da una parte di cittadini come una imposizione che limita la libertà personale.

3. Continuare ad imporre l’uso della mascherina in una popolazione ampiamente vaccinata potrebbe essere interpretato coma una ammissione che i vaccini non funzionino.

Sicuramente qualche lettore avrà altre considerazioni da aggiungere alla lista, ma se ci fermiamo a queste io personalmente considero una cattiva idea abbandonare l’uso della mascherina al chiuso nel mese di maggio, almeno finché la prevalenza di positivi non scende a livelli di sicurezza.

Gli elementi contrari a questa decisione si potrebbero superare con una buona attività di comunicazione. Abbandonare l’obbligo e passare ad una politica di scelta consapevole sarebbe l’ideale, ma ahimè ho paura che non funzioni. Fino ad oggi tutte le politiche di controllo della pandemia sono state improntate su uno stile di obblighi e divieti ed è difficile cambiare attitudine in corso d’opera”.