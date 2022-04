Manfredonia. “Salvato uomo con problema ematologico e affetto da grave piastrinopenia”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 28 aprile 2022. Questa mattina un paziente con un importante problema ematologico, affetto da grave piastrinopenia, e anche positivo al virus Sars Cov-19, è stato trattato con successo grazie alla sinergia di vari professionisti. Tutti di Manfredonia.

Innanzitutto la prima segnalazione è partita dal medico curante dell’ assistito il dottor Michele Prencipe, il quale attraverso il servizio della COT centrale operativa territoriale coordinata dal dott. Stefano Marconcini ha potuto prendere in carico il paziente.

Prezioso è stato il contributo delle due infermiere di famiglia e comunità, la dott.ssa Lucia Rignanese e la dott.ssa Annarita Facciorusso, le quali si sono prontamente attivate con lo staff dell’ Usca di Manfredonia (medici presenti: la dottoressa Costanza Chiumento, il dottor Giacomo Caracciolo, il dottore Xenofon Karlis, la dottoressa Caterina Vovola) con il mezzo aziendale fornito dai colleghi dell’ Adi, coordinati dal dottor Michele Rinaldi.

Questo lavoro di squadra è stato possibile grazie alla grande professionalità e disponibilità di tutto il personale del Centro Trasfusionale dell’ospedale di Manfredonia.

Grazie all’ottimo lavoro molto professionale di tutti i sanitari coinvolti (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e autisti) questo assistito ha potuto ricevere, a casa propria, una trasfusione di piastrine, fondamentale terapia per le sue gravi condizioni cliniche.

Tutto si è svolto nel pieno della sicurezza, attraverso le varie professionalità che si spendono ogni giorno per fare in modo che il diritto alla salute venga garantito sul territorio, soprattutto a persone così fragili, curandole a casa propria, preservando il bene loro e delle famiglie che quotidianamente se ne fanno carico .

È giusto che si segnalino le cose belle di Manfredonia.

Con la certezza che ci siano ancora tante cose da migliorare in un territorio così complesso come questo, vogliamo che si ponga l’attenzione su quanto sia importante l’esistenza di certi servizi; specie per persone già di per sé fragili, affette da patologie croniche, che sono anche affette da Covid 19.