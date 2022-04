Meteo Puglia, sfuriata di Maestrale: per il 1° Maggio rischio pioggie

FOGGIA, 28/04/2022 – (meteopuglia) Oggi una debole saccatura si addossa sull’Adriatico portando solamente un aumento della ventilazione settentrionale generalmente di maestrale con raffiche oltre i 60 km/h sul canale d’Otranto e i mari prospicenti il tacco d’Italia.

Nell’immagine successiva mostriamo appunto la massima espressione di questa sfuriata di maestrale che si concentrerà nelle ore serali di domani. Raffiche che durante la giornata si concentreranno tra le coste brindisine ed il Salento con punte superiori a 50 km/h. Il moto ondoso andrà aumentando fino a far diventare i mari molto mossi o agitati. Dalla serata quindi il vento tenderà ulteriormente a rinforzarsi tanto che le raffiche di vento supereranno la soglia dei 60 km/h con punte di 65 km/h nell’interland brindisino e l’interno del Salento. Meno intensi i venti invece man mano che si prosegue verso nordovest con il foggiano che avrà dei venti che risulteranno la metà di quelli del resto della regione.

Intensità del vento in raffiche espressa in km/h centrata tra la serata di 28 aprile e le prime ore della notte del giorno successivo venerdì 29 aprile. Si notano le forti raffiche di vento che imperverseranno le zone interne del brindisino e localmente l’alto Salento.

Il vento durante la giornata di venerdì tenderà gradualmente ad attenuarsi con le ultime raffiche forti nella mattinata sulla Puglia meridionale. Il cielo, nonostante il vento si manterrà sereno su tutta la Regione con locali annuvolmenti ma senza nessun fenomeno precipitativo previsto. Fenomeni invece che, grazie ad una perturbazione Nordafricana che passerà sul basso Mediterraneo tra la fine della giornata di sabato e quella di Domenica 1° maggio, andranno a guastare la festa dei lavoratori mettendo in forse le varie manifestazioni che di consueto si svolgono in questa giornata di festa.

Molti diranno, durante la pandemia i primi di maggio sono stati stupendi ma non si poteva festeggiare, ora che si può tornare nuovamente negli stadi a festeggiare con la musica arriva il maltempo, della serie, la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo!! L’immagine che segue riguarda le ultime elaborazioni che abbiamo a disposizione del centro di calcolo ICON il quale vede il passaggio di nuclei piovosi soprattutto tra il Foggiano, i Dauni, il Gargano e in misura minore anche tra il Brindisino ed il Salento. Piogge più rare e mal distribuite invece sul Tarantino e sul Barese. Per tutta la Puglia comunque sarà una giornata di maltempo con cieli chiusi, vento di scirocco o libeccio piuttosto sostenuti e umidità molto elevata.

Piogge previste nelle ore centrali della giornata di domenica 1° maggio elaborate dal modello ICON. Si notano le aree più piovose al di fuori della Puglia, soprattutto tra Lucania, Abruzzo e Molise, ma il foggiano comunque è più esposto a piogge più consistenti rispetto al resto della Regione.

Naturalmente vista ancora l’incertezza e la distanza temporale vi invitiamo a ritornare sul nostro sito per conoscere la tendenza aggiornata per la giornata di domenica. (meteopuglia)