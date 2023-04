Caso abusivismo. Troupe “Fuori dal coro” ancora a Manfredonia

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 28 aprile 2023. Una reazione a catena, un effetto domino, che si rinnova a Manfredonia: il servizio (inatteso?) su un programma Mediaset – Rai. Un’analisi sintetica su una criticità. La curiosità della gente. L’indice della comunità sul singolo caso. E per giorni non si parla di altro.

“Vergogna, che schifo, come si fa. Lo sapevo. Lasciamo perdere. Vieni qua, ti racconto cosa è successo“. E giù con occhiate, chat, messaggi, sicurezze. Accuse, proclami. Che restano tali.

Passato il clamore, la criticità resta, come la figuraccia, e tutti insieme si torna a volersi più bene, di più. Un canovaccio che configura mediamente la cultura cittadina. Probabilmente una questione storico-sociale, o forse mancanza di etica. Forse è non voler bene realmente alla propria comunità. La stessa dove si ha domicilio, dove si risiede.

Superata la premessa, dopo il servizio andato in onda la sera del 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia, ‘Festa della Liberazione’, una troupe di “Fuori dal Coro” di Rete 4 avrebbe nuovamente fatto un’incursione a Manfredonia, per parlare del caso “abusivismo” che si è registrato in un’area di Siponto, che ha interessato la dimissionaria Assessore con delega ai lavori pubblici del Comune.

Da raccolta dati, un giornalista con telecamere al seguito avrebbe cercato di intervistare sulla questione il sindaco Rotice, continuando in ogni modo ad analizzare la vicenda dello stesso immobile in oggetto. Non chiaro se ci siano state altre interviste e/o dichiarazioni. Si attendono conferme o smentite dai diretti interessati.

Ora, sul tema, si riallega una riflessione pubblicata ieri.

Sul caso abusivismo a Manfredonia, in pochi si sono domandati o hanno chiesto: a prescindere dall’utilizzo o meno dell’immobile in questione, con l’accertamento con atti di abusi edili e/o qualsivoglia violazioni, cosa dovrebbe accadere ora? Risposta scontata.

Risposta che supera colori, scelte, disposizioni del Giudice, domicili, residenze, separazioni.

Risposta che oltrepassa la curiosità di sapere, di conoscere con ardore, i fautori della segnalazione del caso, o di altri, alle trasmissioni televisive. Risposta (“la demolizione” o “la rimozione dell’abuso”) che potrebbe fornire una riflessione definitiva sul caso.

Risposta che riguarda e dovrebbe riguardare tutti gli immobili per i quali sono stati accertati degli abusi edili, e parallelamente tutte le situazioni dove è stato riscontrato un abuso.

Da quanti anni si parla e si è a conoscenza di abusi edili a Manfredonia? Una problematica irrisolta (parliamo solo di Siponto), presente anche nella relazione della Commissione d’accesso agli atti, che ha poi rappresentato la base per lo scioglimento nel 2019 del Consiglio comunale (sebbene la questione sia annosa e irrisolta da tempo immemore).

Mentre per la questione dei ruoli e delle nomine (in Giunta, in Consiglio, in Regione, in Parlamento), dovrebbe (dovrebbe) prevalere il fattore qualità, competenza, volontà, utilità, esperienza, capacità. Per tutti. Credo. Meno il risultato di accordi, preferenze e/o altro.

Questo è purtroppo la reale problematica, che finora nessuno sembra aver esternato.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it

FOCUS STATOQUOTIDIANO

https://www.statoquotidiano.it/27/04/2023/caso-abusivismo-a-manfredonia-probabilmente-e-sfuggito-il-vero-problema-della-questione/993169/

https://www.statoquotidiano.it/26/04/2023/figuraccia-per-manfredonia-fuori-dal-coro-lassessore-vive-da-abusiva/992879/

https://www.statoquotidiano.it/23/11/2022/abusivismo-a-manfredonia-intervista-di-rotice-a-fuori-dal-coro-video/961552/

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2022/fuori-dal-coro-ecco-il-servizio-sullabusivismo-a-manfredonia-video/960379/

https://www.statoquotidiano.it/19/07/2019/rete-4-stazione-manfredonia/681433/