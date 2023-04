Foggia piena di fiori e piante con “Rose, orti e giardini” 3 edizione

www.statoquotidiano.it, 28 aprile 2023. Comincia oggi a Foggia la manifestazione Rose, Orti,Giardini e non solo… un week-end con proposte variegate di conferenze, laboratori, musica che accompagneranno piante, frutti antichi, artigianato e buon cibo.

La mostra mercato nasce dal desiderio di Cinzia Cicolella di creare a Foggia un evento florovivaistico di importanza nazionale e di renderlo un’ occasione di conoscenza delle piante e dell’arte del giardinaggio, di difesa della natura, di promozione del territorio e dell’artigianato di nicchia e della cultura ecologica.

Con il Patrocinio della Regione Puglia, nel giardino dell’Istituto regionale Incremento Ippico, il florovivaismo vedrà la partecipazione di personaggi importanti del mondo della botanica e cultura italiana e di molte province italiane.

A tal proposito l’assessore regionale Piemontese: “L’evento è alla sua terza edizione e per la terza volta la Regione Puglia accompagna e sostiene una mostra-mercato di florovivaismo di altissimo livello per la qualità dei vivaisti che da più parti d’Italia. Sì, a Foggia. In una città capoluogo che deve ritrovare vitalità e stimoli verso la bellezza”.

“Cinzia Cicolella organizza un evento che è una tessera di un puzzle molto grande, un contributo molto positivo alla città. E, siccome Foggia è una città che ha bisogno di contributi positivi, le istituzioni devono almeno dire “Ci siamo!”.