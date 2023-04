www.statoquotidiano.it, Foggia, 28 aprile 2023. “Comprendiamo le preoccupazioni di Pasqualone: garantire i bisogni assistenziali dei pazienti è la priorità assoluta. Tuttavia le stabilizzazioni, devono essere anche e soprattutto una risposta al lavoro precario”.

Questa la riflessione del Segretario Generale UIL FPL FOGGIA, Gino Giorgione, in merito alle dichiarazioni del Direttore Generale del Policlinico “Riuniti”, Giuseppe Pasqualone in relazione al capitolo stabilizzazioni.

“Sicuramente va trovato un equilibrio nell’organizzazione ed è fondamentale assumere nuovi medici. Ma i servizi del Policlinico sono anche garantiti attraverso il lavoro quotidiano di infermieri, operatori socio sanitari e tecnici. E oggi sono in molti in attesa di stabilizzazione”.

“Quindi, nell’ottica di una stabilizzazione equilibrata, è giusto reperire nuovo personale medico ma è altrettanto fondamentale dare risposte alla precarietà del personale di comparto”, precisa Giorgione che prosegue: “Altresi, siamo preoccupati per le tante persone che aspettano mesi per non dire anni per fare esami. Ma, per centrare l’obiettivo abbiamo bisogno di nuovi medici, infermieri e operatori socio sanitari e tecnici di radiologia. Su questo e su tanti altri temi, purtroppo, la Regione Puglia continua a non dare risposte. Lavoratori e cittadini non possono continuare a pagare i tagli e le politiche di rientro decise dal Governo Regionale. Per questo, il 15 giugno daremo vita ad una grande giornata di mobilitazione di tutto il personale sanitario pugliese”.