Gargano. A 51 anni ritorna a difendere la sua “vecchia” porta

(nota stampa). Il calcio dilettantistico ha un fascino particolare e tante peculiarità. La differenza tra uno stadio e un campo di calcio, magari in terra battuta con la polvere che ti avvolge e ti coinvolge nella mischia, è notevole.

Il posto migliore per vedere una partita, come sostiene Matteo, «vecchio» tifoso del Foggia, è davanti alla TV. Ma se vuoi vivere le emozioni della gara, partecipare da vicino alle dinamiche del campo, devi andare a sedere i gradoni del campo sportivo.

Tutta la magia del calcio, gli amici di una vita a fianco a te sugli spalti, le urla dei tifosi, «l’incoraggiamento» ai direttori di gara, non hanno prezzo.

«Grazie di vero cuore dell’ospitalità e complimenti ai ragazzi. Davvero bravi. In bocca al lupo per tutto». Questo il commento della società sangiovannese apparso anche sui social. Una bella soddisfazione al di là del risultato calcistico, anche se il risultato ha premiato la seconda forza del campionato di Terza categoria con gli auguri di tutto lo staff del Real Vico.

Altra nota degna di cronaca è il ritorno tra i pali di una «vecchia» gloria vichese.

Vecchia si fa per dire, perché Lazzaro Candelori, classe 1972, con una lunga militanza sportiva che lo ha portato a calcare i campi di mezza Italia, ha lo stile e il fisico di un giovanotto.

In Puglia, in Friuli e in Lombardia (dove ha giocato in campionato di Promozione ed Eccellenza), Candelori non si è mai fermato e si è sempre allenato.