Incidente tra Manfredonia e Cerignola: un ferito in ospedale

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/04/2023 – Momenti di panico questa mattina sulla Sp77 tra Cerignola e Manfredonia.

Un uomo alla guida di una jeep è rimasto coinvolto in un incidente stradale, probabilmente causato dalla perdita della ruota anteriore del veicolo .

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 di Zapponeta che ha prestato i primi soccorsi su chiamata di un automobilista. Gli operatori sanitari, in attesa dell‘arrivo dei carabinieri, intervenuti per registrare l’incidente, hanno soccorso la persona scioccata e disorientata e hanno liberato la strada in quanto il veicolo coinvolto si era fermato al centro della carreggiata. Il conducente è stato portato al Pronto soccorso dell‘ospedale Cerignola.

Lo riporta Foggiatoday.