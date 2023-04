Mainiero: “Il futuro di Foggia possibile liberi da cappa di certi ex politici”

www.statoquotidiano,it, 28 aprile 2023. L’ex consigliere comunale e presidente dell’associaizone “Resto a Foggia” riprende la notizia comparsa su una testata locale, riguardante la “conclusione delle indagini legate all’assegnazione di alloggi popolari e a assunzioni da effettuare al Comune di Foggia”. Ne parla non sul piano penale, demandandolo alle opportune sedi, ma analizzandolo sul piano politico dell’amministrazione che fu del sindaco Franco Landella.

“Uno spaccato profondamente opaco delle modalità- dice Mainiero- con cui chi ha sostenuto tale amministrazione ha esercitato la sua funzioni in questi ann”i.

“Com’è noto, purtroppo, le mie denunce da consigliere comunale sono cadute nel vuoto in termini di condivisione politica. Delle due, l’una: o coloro i quali amministravano con l’ex sindaco Landella ritenevano i miei avvertimenti infondati, e dunque non sono stati in grado di accorgersi di ciò che accadeva quotidianamente; oppure hanno consapevolmente deciso di voltare la testa dall’altra parte”.

“Oggi, con un misto di tristezza e rabbia, leggiamo che una materia delicatissima come l’emergenza abitativa sarebbe stata gestita attraverso logiche quasi “padronali”, calpestando e violando – secondo gli inquirenti – norme e regole, in un intreccio malsano tra politica, livelli amministrativi e cittadini. Comportamenti di cui è fondamentale che i Foggiani abbiano memoria quando saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco ed i nuovi componenti del Consiglio comunale”.

Sul futuro aggiunge: “Foggia non può permettersi il lusso di ritrovarsi al governo della Città, con operazioni di “maquillage” o di mimetizzazione politica realizzate attraverso “parenti e affini”, gli stessi personaggi che hanno ordito queste trame o che, come dicevo, ne sono stati spettatori senza muovere un dito per evitare che avessero luogo”.

“Sarebbe increscioso e scandaloso se fosse confermato dalla Magistratura che attorno all’assegnazione di alloggi popolari – oltre ad una mercificazione del consenso elettorale fotografata limpidamente nelle immagini delle elezioni primarie del centrodestra che incoronarono Landella candidato sindaco di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – vi fossero state anche richieste di denaro, “doni” a funzionari pubblici e la produzione di atti amministrativi falsi”.

“Dare a Foggia un futuro diverso e migliore significa, sul piano politico, azzerare questo patrimonio terrificante, fare tabula rasa di un personale imbarazzante, eliminare la possibilità che i partiti che hanno espresso questi amministratori possano godere ancora della fiducia dei cittadini. Significa dare alla Città un governo comunale in possesso degli opportuni “anticorpi” contro corruzione e clientelismo, in grado di esercitare anche sulla macchina burocratico-amministrativa un controllo capillare e rigoroso”.