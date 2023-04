Manfredonia. “Perché in concorso tra loro ed unitamente ai (7,ndr) minori, (6 maggiorenni, ndr) cagionavano lesioni personali” a un ragazzo, “ferita alla coscia destra e trauma facciale“, a una ragazza, “ferita penetrante da taglio alla coscia destra“, a un altro ragazzo, “trauma facciale con rottura delle ossa nasali“, e a un’altra giovane, “consistite in ‘trauma di spalla“.

Questo i reati di cui sono stati accusati 7 minori e 6 maggiorenni, per gran parte di Manfredonia, nei cui confronti il Questore della provincia di Foggia ha emesso altrettanti provvedimenti di “divieto di accesso alle aree urbane” (DACUR), noti anche come “Daspo Urbano”.

Si fa riferimento a fatti avvenuti a Manfredonia il 26 febbraio 2023, durante i festeggiamenti notturni a margine degli eventi per il Carnevale. Le indagini relativi ai fatti sono al momento concluse.

Per i reati indicati, per i 13 ragazzi è stato indicato il divieto di “fare accesso ai bar ed agli altri esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento di via del Rivellino, Corso Roma e Corso Manfredi di Manfredonia, di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi. Il divieto ha la durata di anni 1, che decorre dalla data di notifica del provvedimento. La violazione del divieto costituisce reato, punito con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8000 a 20.000 euro, ai sensi di legge“.

Lo rende noto a StatoQuotidiano.it l’avvocato Raffaele Di Sabato, del foro di Foggia, legale di uno dei soggetti interessati dal provvedimento.

“Il provvedimento – spiegano dalla Questura di Foggia – si è reso necessario in considerazione della pericolosità sociale dei soggetti che, a seguito di una rissa avvenuta nella zona da cui sono stati interdetti, venivano denunciati per i reati di lesioni aggravate e porto abusivo di armi. I fatti sono occorsi in concomitanza delle recenti manifestazioni del carnevale e l’individuazione dei soggetti è risultata possibile grazie ai capillari servizi disposti dalla Questura di Foggia e alla successiva attività investigativa condotta dal Commissariato P.S. di Manfredonia”.

“Il DACUR (divieto d’accesso alle aree urbane) conosciuto anche come “Daspo Willy”, è un provvedimento amministrativo emesso dal Questore ed è l’ultima misura di prevenzione introdotta dal legislatore che impedisce, a chi si è reso responsabile di fatti gravi, di frequentare le zone della città più affollate c.d. movida”.

“Nei casi più gravi, laddove l’autore venga arrestato, il Questore – in relazione alla gravità del fatto commesso – può precludere al destinatario l’accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento dell’intera provincia”.

IL CASO AGGRESSIONE E RISSE A MANFREDONIA DURANTE FESTE ED EVENTI.

Come anticipato, un oggettivo problema “risse e aggressioni” a Manfredonia, nei fine settimana e soprattutto durante le feste e/o gli eventi (Carnevale, Pasqua, Estate, Feste patronali, etc.).

E’ quanto emerge dopo l’ennesima aggressione avvenuta tra sabato e domenica scorsi, 22 – 23 aprile 2023, in zona villa comunale. L’aggressione segue altre risse e situazioni di tensioni nei periodi di Natale, Carnevale e festività pasquali.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, verso le ore 1.30 in zona villa comunale, per motivi ignoti, è avvenuto uno scontro tra un uomo e due presunti pregiudicati, con il primo che avrebbe riportato la frattura del setto nasale, mentre un’altra persona sarebbe stata colpita da una bottiglietta in testa con conseguente taglio. Entrambi hanno avuto bisogno di cure mediche. Per i fatti sarebbe stata presentata una denuncia presso il Commissariato di Manfredonia.

La richiesta dei titolari delle varie attività di Manfredonia è quella di incrementare i controlli nelle aree e nelle fasce d’orario dove è prevista la maggiore affluenza di giovani, e di coordinare le varie attività organizzative di concerto con l’Amministrazione comunale.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it