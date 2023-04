Meteo Puglia, arriva il picco del caldo ma già pronto un nubifragio

FOGGIA, 28/04/2023 – La prossima settimana partirà subito con una bella botta d’acqua per l’Italia, l’aggiornamento anzi ha addirittura rincarato la dose.

Le condizioni meteo sono previste in forte peggioramento già dalla Festa dei Lavoratori a causa di un pericoloso ciclone che è destinato ad insistere sull’Italia per molti giorni, con conseguenze che per alcune delle nostre regioni rischiano di essere anche serie con eventi estremi.

Come possiamo osservare dalla mappa qui sotto, il tutto è causato dalla discesa di una poderosa depressione dal Nord Europa, sospinta da masse d’aria di origine polare, che provocherà la formazione di un vero e proprio vortice Mediterraneo (indicato con la lettera “B“) in grado di scatenare precipitazioni intense, anche a carattere di nubifragio su tutta l’Italia ad esclusione delle due Isole Maggiori. Ciclone Mediterraneo che insiste sull’Italia nel corso della prossima settimana (fonte: ilmeteo)



Il maltempo continuerà poi ad insistere tra le giornate di Martedì 2 e Mercoledì 3 Maggio, colpendo in particolare il Centro-Sud. Secondo gli ultimi aggiornamenti c’è la possibilità di fenomeni di forte intensità con il rischio di alluvioni lampo e allagamenti. il pericolo più grosso con questo tipo di ingressi perturbati è quello di una possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere per molte ore sempre sulle medesime zone.

Successivamente, dopo le ultime piogge attese al Sud durante la giornata di Giovedì 4 Maggio, il ciclone si allontanerà dall’Italia proseguendo il suo viaggio verso i settori sudorientali del Mediterraneo. Lo riporta un articolo di Mattia Gussoni su ilmeteo.it