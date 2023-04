Operaio ustionato. “Sembra che su Casalvecchio ci sia un sortilegio maligno”

FOGGIA, 28/04/2023 – “Un grave incidente, una tragica fatalità ha colpito oggi il nostro paese. Un incendio dovuto quasi certamente ad un cortocircuito verificatosi in un generatore elettrico che alimentava una saldatrice utilizzata dalla ditta che stava operando una riparazione alla tubazione del gas ha provocato l’incendio del mezzo della ditta stessa, il danneggiamento delle abitazioni circostanti ma soprattutto il ferimento grave di un operaio, trasportato in elisoccorso in Ospedale a Bari in codice rosso.

Provvidenziale è stato l’intervento immediato della Polizia locale di Casalvecchio con il mezzo antincendio comunale che, con l’aiuto dei volontari , ha evitato che l’evento assumesse proporzioni incontrollabili. Imminente è stato anche l’intervento degli operatori locali del 118, dei Carabinieri con il magg. Marco Vivaldi della Compagnia di Lucera ed il mar. Pierluigi Tusiano della stazione di Casalnuovo che, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, hanno coordinato le operazioni mettendo in sicurezza l’area e gli abitanti, tra queste due anziane donne disabili che abitano in prossimità del luogo in cui è avvenuto l’incidente.