Orta Nova: il sindaco Lasorsa si dimette? In molti smentiscono

www.statoquotidiano.it, 28 aprile 2023. “Ultimati i lavori di bitumazione delle strade, questa mattina si è proceduto con il ripristino della 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 e l’installazione della 𝘁𝗼𝗽𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 in tutte le vie della zona Pip”.

L’assessore ai Lavori pubblici di Orta Nova Michele De Finis pubblica questo post su facebook per aggiornare sui lavori finanziati con Fondi per insediamenti produttivi.

Bene, ordinaria amministrazione, diremmo, se non fosse che girano voci sulle eventuali dimissioni del sindaco Mimmo Lasorsa in un comune in cui, sei mesi fa -più sette che sei-, si è insediata la commissione per l’accesso agli atti.

È vero che il sindaco sarebbe intenzionato a lasciare? Non si sa. Alcuni consiglieri vicini al primo cittadino smentiscono, convinti dell’operato della maggioranza, senza rilasciare dichiarazione alcuna.

Insomma, chiudere l’esperienza cominciata nel 2019 sarebbe quasi ammettere non si sa bene cosa, e non sembra che gli amministratori in carica siano molto convinti di gettare la spugna, almeno non prima che emerga qualcosa dal lavoro dei commissari. E gli esiti della commissione? “Pare che sia tutto a posto”, azzarda a dire qualcuno.

Oggi dal paese passano i pellegrini di Lavello diretti verso il santuario dell’Incoronata, e anche questo tiene banco sui social, oltre alla velata smentita sulla fine eventuale del governo in carica: “Chiacchiere”, secondo qualche esponente della maggioranza. Sul punto, però, tace anche la minoranza.

Quando si dovrà ancora attendere per capire se il Comune sarà o non sarà sciolto per mafia? Anche questo non si sa.