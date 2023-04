Orta Nova, Lasorsa: “Termina qui il mio percorso. Venute meno condizioni basilari”

Statoquotidiano.it – Orta Nova, 28 aprile 2023. Rassegna le sue dimissioni con effetto immediato dall’incarico di sindaco Mimmo Lasorsa. Lo ha annunciato alla sua maniera, con un videomessaggio sulla pagina Facebook ‘Amministrazione Lasorsa’. Con tono pacato, deciso, sereno, determinato.

”Penso sia giunto il momento di prendere una decisione che ho maturato in questo periodo” ha dichiarato a proposito della sua risoluzione “Il mio percorso termina qui, perché sono venute meno le condizioni basilari per continuare il progetto sottoscritto e portato agli elettori.

Le amministrazioni dovrebbero essere accompagnate nel loro complesso percorso, soprattutto in terre difficili come la nostra, sia dai cittadini che dallo Stato. Ma alcune volte si respira diffidenza e la sensazione è quella di procedere da soli.

Per la mia onestà intellettuale, andare avanti in una situazione del genere rappresenta soltanto un danno per il vivere civile e per la serenità dei cittadini”.

La notizia delle dimissioni del primo cittadino ortese era già circolata nei giorni scorsi e resa pubblica sulle pagine della testata “Foggiatoday” giovedì 27 aprile. Ma non era ancora arrivata una dichiarazione ufficiale.

È nella serata di oggi 28 aprile, intorno alle 22 circa, che Lasorsa ha fatto sentire pubblicamente la sua versione dei fatti.

”Mi sono impegnato. Trascurando la mia attività, la mia famiglia e forse trascurando il mio amor proprio” le sue parole a proposito dei 46 mesi trascorsi a praticare il suo mandato amministrativo.

Ed una per una, senza sosta, il medico ortese, eletto nel 2019, ha elencato la serie di “obiettivi raggiunti”.

L’aiuto a famiglie e imprese durante la difficile fase pandemica; l’apertura della villa comunale “dopo anni di chiusura”; l’apertura del Centro Antiviolenza presso la sede comunale; i numerosi concorsi “in risposta ai numerosi pensionamenti avuti durante il nostro mandato”; l’ammodernamento con ricostruzione del plesso del II circolo didattico; “la partecipazione a progetti di finanziamento che hanno prodotto e produrranno nei prossimi anni importanti investimenti e opportunità per la nostra comunità”; il progetto del “Gesuitico e del Centro sportivo polivalente. Tutto questo con l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche evidenziato nell’ultimo Consiglio comunale che abbiamo tenuto”.

Il sindaco Lasorsa ha tenuto, dunque, a sottolineare l’apporto dei “numerosi giovani che lo hanno affiancato e sostenuto” nel suo percorso amministrativo.

Poi, è arrivata la precisazione, perentoria.

“Eravamo a conoscenza delle tante problematiche che la nostra comunità presentava, a partire da quelle legate alla sicurezza. Ma, nonostante tutto, abbiamo accettato questa sfida: tentare di smuovere qualcosa”.

I primi anni, ha raccontato Lasorsa “non sono stati affatto semplici per le stragi familiari e i femminicidio; gli attentati subiti dal nostro presidente del Consiglio. Sono stati intensificati i tavoli di sicurezza con la Prefettura”.

I vari fenomeni di violenza, ha quindi riferito il primo cittadino, “sono stati contrastati con i pochi mezzi a nostra disposizione. E, dopo non essere riusciti ad ottenere finanziamenti messi a bando dal Ministero degli Interni per un piano di videosorveglianza, abbiamo deciso di provvedere noi con un piano di sorveglianza da realizzare attraverso risorse comunali e inoltrato alla prefettura di Foggia”.

Continua, quindi, ancora, serrato, il resoconto di Lasorsa. E le sue parole riportano a quel periodo in cui Orta Nova ha dovuto vivere “Fatti di sangue che hanno visti coinvolti giovanissimi, per questioni non attinenti alla criminalità”, Fatti, dice Lasorsa, che lo hanno portato ad una “reazione estremamente umana, che mi hanno indotto a proclamare il lutto cittadino per ogni vittima coinvolta. Perché ho sempre pensato che debbano esser momenti di riflessione”.

Reazione, la sua, che sarebbe stata “completamente strumentalizzata da alcuni media”.

Il sindaco è poi arrivato alla narrazione dei fatti del 13 ottobre scorso.

”Si è insediata la commissione di accesso agli atti per verificare l’esistenza di forme di infiltrazione mafiose. Improvvisamente, il problema siamo diventati noi.

Ma noi siamo sicuri di aver operato nell’interesse di questo paese. Lavorando peraltro in un periodo storico che ha stravolto le nostre vite: quello pandemico”.

Le conclusioni, le battute finali dell’ormai ex sindaco Lasorsa, hanno così quasi assunto il sapore di una linea programmatica, un lascito testamentario. “Lascio in eredità un comune economicamente sano, una macchina amministrativa efficiente e varie progettualità che dovranno essere messe a bando per realizzare opere pubbliche che Orta Nova attende da tempo”.