Ragazza denuncia su TikTok: padre pedofilo ritorna libero, “legge Megan in Italia urgente”

www.statoquotidiano.it 28/04/2023 – Questa è la storia di C.F., una ragazza che nel lontano 2003 a Monza fu vittima di pedofilia da parte del padre.

“Il sogno dei bambini maltrattati è quello di avere una madre e un padre che li vogliano veramente bene, significa avere una famiglia giusta.

Per esempio, io fino a quando avevo tre anni mi facevano cose schifose, è bruttissimo. Ma secondo me ci sono bambini che soffrono di più. È per questo che vi dico, aiutate i bambini maltrattati ad avere un futuro migliore”. Questa lettera fu scritta quando aveva solo 10 anni e aveva già visto svanire la sua infanzia a causa di qualcosa di molto grave che le era accaduto proprio tra le mura di casa.

Quando la madre scoprì nel 2003 quello che il marito aveva fatto alla loro bambina, immediatamente chiese il divorzio e denunciò l’uomo nel 2006. Nel processo di primo grado, G.F. fu condannato a 8 anni per violenza sessuale su minore e minacce di morte. Nel febbraio 2009, la sentenza fu confermata in secondo grado e a ottobre dello stesso anno in Cassazione, la sentenza di colpevolezza diventò definitiva, con il solo sconto della pena da 8 a 6 anni e 2 mesi.

Oggi, quella bambina è diventata una ragazza di 23 anni che nei giorni scorsi ha pubblicato su TikTok un video che ha rimesso in luce la vicenda, riportando le sue richieste: “Ecco a voi G.F., ecco lui che si è rifatto una vita. Dopo che fu arrestato nel 2009 per atti di pedofilia nei miei confronti. Ora oggi perché non c’è la legge Megan anche in Italia mi chiedo io. Perché lui è ancora libero, mentre io vago per le case di cura? Questa è la legge italiana complimenti. Mentre lui si è rifatto una vita, io devo stare a soffrire ancora? Lui invece deve lavorare, deve stare bene. Mi manda solo 200€ al mese di alimenti quando mi aspettano 80.000 € di risarcimento”.

Il padre, G.F., è stato condannato, oltre ai anni di reclusione, al risarcimento di €80.000,00 alla figlia ed in €40.000,00 per la sua ex moglie.

La legge sollevata nel video sui social dalla ragazza coinvolta si chiama “Legge Megan”, in vigore negli USA, che prende il nome da Megan Kanka, una bambina di sette anni rapita, violentata e uccisa nel 1994 da un vicino di casa pluripregiudicato per reati sessuali su minori.

La legge prevede che chiunque venga condannato per qualsiasi genere di reato a sfondo sessuale perda essenzialmente ogni diritto alla privacy per un periodo variabile, da un minimo di 10 anni dalla data del rilascio fino a tutta la vita, con l’obbligo di registrare presso le Forze dell’ordine il proprio domicilio e i propri spostamenti, il divieto assoluto di frequentare o risiedere nelle vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori o dal genere di persona normalmente bersaglio.

