Tenta di strangolare la moglie: a processo uomo del Foggiano

PERUGIA, 28/04/2023 – Un 45enne di San Severo (provincia di Foggia) è stato rinviato a giudizio al 27 febbraio 2024. L’uomo è accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie.

Il giudice per le indagini preliminari Valerio D’Andria nel corso dell’udienza di questa mattina ha stabilito che l’imputato dovrà presentarsi davanti ai colleghi del secondo collegio. I fatti che gli vengono contestati sono avvenuti agli anni 2020 e 2021, quando la moglie, tra le altre cose, ha rischiato di essere strangolata dal marito che le gridava: «Silenzio, zitta che finisce subito».

Le contestazioni mosse all’imputato contengono altre gravi accuse come quella di averla picchiata con la doga del letto, di averle spruzzato addosso la candeggina e di averla ferita ad una gamba con la lama di un taglierino. In uno dei momenti più accesi di violenza – è stato ricostruito attraverso le denunce – il pugliese ha fatto bere alcol al figlio per poi attaccare la donna che per la paura, nel frattempo, si era andata a chiudere a chiave nella camera da letto.

Lo riporta un articolo di Enzo Beretta su Il Messaggero.it