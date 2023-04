www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 28 aprile 2023. Lucia Trigiani annuncia le proprie dimissioni da assessore con delega ai lavori pubblici, dopo la vicenda “casa abusiva” a Siponto, emersa in seguito a un servizio del programma “Fuori dal Coro” di Rete 4.

Di seguito la missiva inoltrata stamani al sindaco di Manfredonia, che riporta integralmente.

“Egregio Sig. Sindaco,

con la presente sono a rimettere nelle sue mani le mie dimissioni da Assessore con delega ai Lavori Pubblici.

Pur non essendo mai stata destinataria di alcun provvedimento amministrativo e\o giudiziario rispetto alle vicende mediatiche di queste ore, sono comunque stata oggetto,io ed i mie figli, di una vera e propria gogna mediatica. Ho maturato questa decisione per senso di responsabilità e per quell’etica e moralità, di cui tanto si è parlato in questi giorni.

Un’etica e una moralità che dovrebbe appartenere a tutta la politica e alla nostra comunità, ma che spesso viene imposta solo a taluni. La mia totale buonafede mi ha portato a commettere una leggerezza esponendomi ad “una condanna senza processo” che mi ha indotto a questa decisione, non mi impedirà di continuare a spendermi, come ho sempre fatto, per la mia Città che amo più di una qualsiasi poltrona.

Ringrazio di vero cuore tutti coloro i quali hanno inteso esprimermi solidarietà e apprezzamento per la mia persona. Ringrazio gli uffici del Settore 6° “Lavori Pubblici” il Dirigente e la squadra di manutenzione. Infine mi corre l’obbligo di spendere parole di gratitudine per il primo cittadino l’ing. Rotice confermandomi il fatto che oltre al politico c’è l’uomo con profondi sentimenti. Ai mie colleghi di Giunta e Consiglieri Comunali auguro di affrontare con serenità i futuri impegni amministrativi che vedranno coinvolta la nostra Città.

Auspico che le dimissioni da Assessore mi consentiranno da libera cittadina di affrontare con maggiore serenità e senza strumentalizzazioni politiche il percorso di chiarimento definitivo delle vicende che, mio malgrado, mi hanno interessata in questi giorni.

Viva Manfredonia”. “Manfredonia, 28 aprile 2023, Lucia Trigiani”.

