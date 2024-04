Manfredonia. “Una persona straordinaria, una bellissima persona. Disponibile, straordinario dal punto di vista umano e professionale. Credo che sarebbe giusto ricordarlo anche con una via, una piazza, una targa. La Città di Manfredonia dovrebbe ricordarlo per sempre”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il prof. Paul Donald Laidò, ricordando il dottor Tarcisio Iacoviello, scomparso il 27 aprile 2020.

Nato a Manfredonia l’11 ottobre 1937, laureato in medicina con il massimo dei voti all’Università di Bari, il dott. Iacoviello aveva conseguito brillantemente specializzazioni in Cardiologoia, Endocrinologia, Igiene e profilassi, Medicina Interna e Gastroenterologia. Ha lavorato per un periodo presso il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e successivamente con incarico di primario di medicina, presso l’Ospedale Civile di Monte S.Angelo. Per anni, ha prestato servizio in qualità di primario di cardiologia presso la Clinica S.Michele di Manfredonia.

“Manfredonia ha perso con il dott. Iacoviello uno dei suoi migliori figli, un medico di altissimo livello e una persona speciale dalle grandissime doti umane”