Massimo Ciuffreda: "Sicurezza sul lavoro, se non sono questi numeri da guerra di cosa parliamo?"

Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro per questo motivo voglio ricordare tutti coloro che sono vittime del lavoro, si perché, pur se non nn dovrebbe essere così, il lavoro fa tante vittime, è come stare continuamente in guerra. Sono 585.236 le denunce di infortunio sul lavoro nel 2023 di cui

1.041 con esito mortale 47488 patologie di origine professionale denunciate.

La situazione si aggrava quest’anno infatti soltanto nei primi due mesi dell’anno, le denunce d’infortunio sul lavoro presentate all’Inail sono state 92611 (+7,2% rispetto allo stesso periodo del 2023). Di queste 119 hanno avuto esito mortale, ben 19 in più rispetto al 2023

Se non sono questi numeri da guerra di cosa parliamo?

Vi è la necessità di sviluppare in ognuno di noi una concetto elementare, talmente elementare che spesso viene trascurato. LA SICUREZZA SUL LAVORO È UN OCCASIONE DI SVILUPPO, È UN INVESTIMENTO, SPESSO ESSA È CONFUSA CON COSTI E PERDITA DI TEMPO AL CONTRARIO ESSA VA INCENTIVATA.

Spero che il governo diventi più incisivo da questo punto di vista, la politica deve affrontare questo tema come argomento prioritario, è necessario mettere in campo tutto quanto possibile per alzare barricate invalicabili rispetto ad un mostro che continua a mietere vittime.

Una delle soluzioni potrebbe essere introdurre nell’ ambito scolastico la materia di prevenzione, per poi rinnovarla e conservarla nel tempo con opportuni corsi di aggiornamento. So che non è semplice, ma diventa necessaria una soluzione, a partire dalla formazione-informazione con un coinvolgimento più profondo dei vari soggetti interessati al ciclo produttivo, sarebbe opportuna incentivare la formazione, quella reale che spesso, troppo spesso è confusa per la rogna dell’obbligo burocratico da togliersi il pensiero e le attenzioni sono rivolte ad altro.

Si insomma servirebbe una sorta di stati generali del lavoro per studiare una strategia comune atta a debellare questa guerra delle morti bianche, con un unico obbiettivo sconfiggere il male che è lì dietro l’ angolo e attende la più piccola distrazione per colpire ancora.

CIUFFREDA MASSIMO RLS SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY