Deliceto, l’avvocato e storico Mattia Iossa presenta il volume La nascita del canto O bella vergine dell’Olmitello.

La nascita del canto O bella vergine dell’Olmitello. Questo il titolo del volume redatto dall’avvocato e storico delicetano Mattia Iossa, che verrà presentato domenica 4 maggio alle ore 19:00 presso il Santuario della Consolazione, a Deliceto. “Sfogliando della vecchia corrispondenza, mi è capitata fra le mani una lettera del 31 luglio 2003 di Padre Salvatore Brugnano, il redentorista direttore del periodico Sant’Alfonso, che frequentavo al tempo in cui ero dietro alla pubblicazione del mio dramma San Gerardo, e che me ne aveva scritto la presentazione”, spiega l’autore stesso nella breve prefazione del suo volume. “Padre Brugnano, sapendo di farmi cosa grata, mi aveva spedito alcune pagine delle Cronache manoscritte del padre redentorista Salvatore Schiavone, che, per inciso, riguardavano anche la nascita della canzone O bella vergine dell’Olmitello”, prosegue l’avvocato Iossa. “Per evitare che la notizia, riemersa, torni a seppellirsi nel dimenticatoio, l’ho ripresa e integrata con quanto in proposito scrive lo storico Consalvo Di Taranto. Ne è venuto fuori un pezzetto abbastanza curioso, se non interessante, del nostro passato. Una piccola pubblicazione che offro ai Fratelli e Sorelle dell’Oasi della Pace del Convento di Santa Maria della Consolazione, il luogo che ha visto la nascita del canto”, conclude lo storico.