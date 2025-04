Giovanni Martino lascia la guida della Polizia Stradale di Siracusa: destinazione Foggia

Giovanni Martino, comandante della Polizia Stradale di Siracusa, lascia il suo incarico dopo poco meno di un anno di attività. Il dirigente, originario di Catania, è stato infatti promosso e destinato alla direzione della Polstrada di Foggia, dove inizierà a svolgere il suo nuovo ruolo a partire dal mese di maggio. La sua partenza segna un passaggio significativo, dato che, durante il suo breve ma intenso mandato siracusano, Martino ha operato con impegno per rafforzare la sicurezza stradale e migliorare la presenza della Polizia Stradale sul territorio.

Per tracciare un bilancio del lavoro svolto a Siracusa, Martino ha convocato per domattina un incontro con la stampa, che si terrà nella sede della Polizia Stradale di via Francofonte. L’incontro offrirà l’opportunità di fare il punto sugli interventi più rilevanti e sulle azioni intraprese durante il suo periodo di servizio. Martino, 53 anni, laureato in Giurisprudenza e abilitato alla professione forense, ha preso il comando della Polstrada di Siracusa nel 2024, succedendo ad Antonio Capodicasa, che era stato chiamato a dirigere la Stradale di Messina. Nel suo periodo a Siracusa, il comandante ha lavorato per garantire continuità e rafforzare le iniziative di sicurezza stradale già in atto, puntando su una serie di azioni strategiche mirate a prevenire gli incidenti e a contrastare fenomeni come l’alta velocità e l’abuso di alcol e droga alla guida.

Tra le sue principali iniziative, Martino ha posto particolare attenzione ai controlli sui mezzi destinati al trasporto scolastico, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei più giovani. Non sono mancati anche i controlli sui tachigrafi e il rafforzamento del Progetto Icaro, una campagna di sensibilizzazione contro i rischi legati alla sicurezza stradale, in particolare per i giovani. Fondamentale è stato anche l’intensificarsi dei test antidroga e alcool su strade a grande viabilità e nelle zone più frequentate dalla movida, contribuendo così a ridurre il rischio di incidenti legati all’abuso di sostanze.

Il suo operato ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza delle strade siracusane, in un periodo che ha visto un aumento dell’attività della Polizia Stradale nella provincia, rispondendo alle esigenze di un territorio che richiede una costante vigilanza. Il comandante Martino lascia Siracusa con un bilancio positivo e con il riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione al servizio della comunità, pronto ad affrontare la nuova sfida che lo attende a Foggia, dove continuerà a rafforzare la missione della Polizia Stradale nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sulla strada.

Lo riporta Siracusaoggi.it