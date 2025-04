L’Esercito Italiano, per celebrare il 164° anniversario della propria costituzione, quest’anno, ha scelto Bari

L’Esercito Italiano, per celebrare il 164° anniversario della propria costituzione, quest’anno, ha scelto la città di Bari.

Bari, 28 aprile 2025. Dall’1 al 4 maggio si svolgeranno in città una serie di eventi per celebrare il 164° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, incentrati sugli assi portanti a cui si ispira oggi la Forza Armata: “Tecnologia, Valori e Addestramento”.

Giovedì 1 maggio, alle ore 10.00, sarà inaugurato e aperto il “Villaggio Esercito” in Piazza della Libertà. Si tratta di un’area in cui i cittadini potranno cimentarsi in diverse attività legate al mondo militare fra cui il percorso di military fitness, l’arrampicata su parete di roccia artificiale, il simulatore di volo e visitare una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione all’Esercito Italiano, tra cui il laboratorio mobile CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) con quadrupede robotizzato, gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni), i sistemi di targeting (armi contro-drone).

Il “Villaggio Esercito” sarà aperto al pubblico fino al 04 maggio.

Il 2 maggio, alle ore 08.30, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, deporrà una corona di alloro presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare.

Alle 10.30, sul Lungomare Nazario Sauro, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, si svolgerà una solenne cerimonia militare, con lo schieramento di numerosi reparti in rappresentanza delle varie componenti dell’Esercito.