Parte dal 4 maggio 2026 il servizio di radiografia domiciliare promosso da ASL Foggia, che sarà operativo in tutti i comuni del Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano (DSS 53). Un intervento che rafforza la sanità territoriale, portando le prestazioni diagnostiche direttamente nelle case dei pazienti più fragili.

Il servizio interesserà i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste e Isole Tremiti, ampliando l’accesso alle cure nelle aree del Gargano e riducendo le difficoltà legate agli spostamenti.

La radiografia domiciliare è destinata in particolare a anziani, persone con disabilità, pazienti fragili o con patologie invalidanti, per i quali il trasferimento verso strutture sanitarie risulta complesso o impossibile. Per accedere è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale, con l’indicazione di “paziente non trasportabile”. La presa in carico sarà gestita attraverso un modello integrato tra medicina territoriale e servizi distrettuali, con l’obiettivo di semplificare il percorso di cura.

Il servizio si avvale di apparecchiature portatili di ultima generazione, che consentono di effettuare esami diagnostici direttamente a domicilio in condizioni di sicurezza e comfort. Le immagini vengono digitalizzate e inviate in tempo reale agli specialisti radiologi, garantendo referti rapidi e una gestione più efficiente del percorso diagnostico.

L’iniziativa rappresenta un passo avanti verso una sanità più accessibile, inclusiva e orientata alla prossimità, capace di rispondere concretamente ai bisogni delle comunità locali e di ridurre la pressione su ospedali e ambulatori.

“Con l’attivazione del servizio di radiologia a domicilio viene assicurata una copertura capillare del territorio”, sottolinea Cinzia Piccaluga, Direttrice del Distretto Socio Sanitario 53 Vico del Gargano. “ASL Foggia raggiungerà gli utenti direttamente nei loro ambienti domestici e questo consentirà di superare barriere geografiche e difficoltà legate agli spostamenti, soprattutto nelle zone più interne del Gargano. Portare la diagnostica direttamente a domicilio – aggiunge- significa rafforzare un modello di sanità che mette al centro la persona, valorizza la prossimità e promuove una presa in carico più umana, efficiente e sostenibile”.