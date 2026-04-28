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SPIAGGIA ECOLOGICA Biomasse spiaggiate, il Comune conferma la “spiaggia ecologica”. Cosa c’è da sapere

Manfredonia, via libera alla gestione delle biomasse vegetali spiaggiate per la stagione balneare 2026

Biomasse spiaggiate, il Comune conferma la “spiaggia ecologica”. Cosa c'è da sapere

Biomasse a Siponto - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’atto di indirizzo per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate lungo il litorale cittadino, in vista della stagione balneare 2026.

Il provvedimento conferma il modello della cosiddetta “spiaggia ecologica”, già sperimentato nelle precedenti stagioni, puntando alla tutela dell’ecosistema costiero e alla fruibilità turistica degli arenili. L’area interessata riguarda il tratto compreso tra il “Panorama del Golfo” e la foce del Candelaro.

La Giunta ha dato mandato al dirigente del Settore V, architetto Michele Prencipe, di predisporre gli atti tecnico-amministrativi necessari, nel rispetto delle linee guida regionali. Previsto anche il rinnovo del protocollo d’intesa con i concessionari demaniali per lo spostamento temporaneo in situ delle biomasse.

L’Amministrazione intende inoltre promuovere il riutilizzo agronomico delle BVS, attraverso una manifestazione d’interesse rivolta agli agricoltori per il ritiro gratuito del materiale desalinizzato. Il Comune si farà carico di lavaggio e trasporto, mentre resteranno a carico dei richiedenti gli oneri tecnici previsti.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Biomasse spiaggiate, il Comune conferma la “spiaggia ecologica”. Cosa c’è da sapere"

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