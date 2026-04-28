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DI VITTORIO CICOLELLA Cerignola, lavori in Viale Di Vittorio. Cicolella: «Si concluderanno entro venerdì»

"All'origine del problema c'è un cedimento strutturale della condotta di fogna bianca, risalente presumibilmente agli anni ’30"

Cerignola, lavori in Viale Di Vittorio. Cicolella: «Si concluderanno entro venerdì»

Teresa Cicolella - Fonte Immagine: Facebook, Teresa Cicolella

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Aprile 2026
Cerignola // Politica //

Proseguono a Cerignola gli interventi in Viale Di Vittorio, avviati per risolvere una voragine causata dal cedimento di una condotta di fogna bianca risalente agli anni ’30. Dopo una fase di rallentamento dovuta a verifiche tecniche, il cantiere è tornato pienamente operativo.

A determinare lo stop temporaneo è stato un controllo della soprintendenza, che ha accertato la natura dell’intervento e verificato l’assenza di ipogei nell’area interessata, permettendo così la ripresa dei lavori.

L’assessora Teresa Cicolella ha spiegato le criticità legate all’intervento: «I disagi sono tanti e molti cittadini stanno affrontando a causa dell’interruzione della viabilità, in particolare all’intersezione col viale Fratelli Rosselli. All’origine del problema c’è un cedimento strutturale della condotta di fogna bianca, risalente presumibilmente agli anni ’30».

Per limitare i disagi alla mobilità, è stata adottata una soluzione temporanea per il trasporto pubblico: «Per garantire più fermate e un servizio più accessibile, abbiamo scelto di deviare gli autobus di Ferrovie del Gargano su Viale di Levante, evitando una soluzione con due fermate».

Infine, l’assessora ha fornito una tempistica per la conclusione dell’intervento: «I lavori si concluderanno entro venerdì».

Lo riporta cerignolaviva.it.

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