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Home // Attualità // Dal pediatra fino ai 18 anni: cosa prevede la riforma del ministro Schillaci

MINISTRO SCHILLACI Dal pediatra fino ai 18 anni: cosa prevede la riforma del ministro Schillaci

La proposta punta a una riorganizzazione complessiva del sistema di assistenza territoriale, con l’obiettivo dichiarato di maggiore uniformità

Dal pediatra fino ai 18 anni: cosa prevede la riforma del ministro Schillaci

Il ministro della Salute Orazio Schillaci - Fonte Immagine: ilmanifesto.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Aprile 2026
Attualità // Italia //

La bozza della riforma della medicina generale firmata dal ministro della Salute Orazio Schillaci introduce una possibile modifica rilevante per l’assistenza pediatrica: l’estensione della presa in carico dei pazienti da parte del pediatra di libera scelta fino ai 18 anni di età, rispetto agli attuali limiti fissati tra i 14 e i 16 anni in casi particolari.

Il documento, ancora in fase preliminare e destinato al confronto con Regioni, sindacati e associazioni di categoria, punta a una riorganizzazione complessiva del sistema di assistenza territoriale, con l’obiettivo dichiarato di maggiore uniformità.

Nel testo si prevede che l’iscrizione al pediatra possa essere estesa dalla nascita fino alla maggiore età e che la scelta tra medico e pediatra avvenga secondo un limite massimo di assistiti uniforme tra le due categorie, con la finalità di una “maggiore omogeneità e razionalità dell’assetto assistenziale”. Tra gli obiettivi indicati figura anche l’introduzione di una tariffa nazionale per assistito e la revisione dei criteri di remunerazione dei professionisti, per garantire un sistema più equilibrato sul territorio.

Secondo i dati riportati nella bozza, al 1° gennaio 2025 risultavano oltre 5,7 milioni di assistiti in carico ai pediatri di libera scelta, di cui più di 2,3 milioni nella fascia di esclusività 0-6 anni. Da tempo la categoria dei pediatri chiede proprio l’estensione dell’assistenza fino ai 18 anni.

L’ipotesi, secondo il documento, avrebbe effetti anche organizzativi sul sistema sanitario: da un lato contribuirebbe a ridurre le criticità legate alla carenza di medici di famiglia e al ricambio generazionale, dall’altro comporterebbe un impatto economico significativo. La stima riportata parla infatti di un aumento dei costi di circa 523 milioni di euro annui, oltre alla necessità di circa 1.300 nuovi pediatri sul territorio.

Lo riporta ansa.it.

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