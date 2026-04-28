Foggia in serie D: storia di un disastro sportivo su tutti i fronti

La retrocessione del Foggia in Serie D arriva come epilogo di una stagione definita ormai da più parti un disastro sportivo e gestionale, maturato nel corso di un’annata cominciata tra difficoltà e chiusa tra rimpianti e cambi continui.

Il verdetto è arrivato solo aritmeticamente dopo la sconfitta contro la Salernitana, ma la condanna era di fatto già scritta da settimane, con la squadra rimasta in vita soltanto grazie alle penalizzazioni di Trapani e Siracusa, rimasti comunque a ridosso dei rossoneri nella corsa salvezza.

La stagione era iniziata già sotto cattivi auspici, con un ritiro precampionato svolto nell’afa di Trinitapoli e una squadra sistemata in diversi B&B della zona. L’avvio in campionato fu subito pesante, con il 6-0 subito a Catania, segnale evidente di un gruppo non pronto alla Serie C.

Il presidente Canonico aveva provato a intervenire sul mercato, affidando a Delio Rossi il compito di raddrizzare la stagione con alcuni innesti d’esperienza. Il Foggia, però, ha continuato a oscillare tra risultati altalenanti e difficoltà strutturali, restando stabilmente nelle zone basse della classifica fino alle dimissioni dell’allenatore.

La panchina è poi passata a Barilari, con qualche vittoria arrivata in un clima di crescente distacco del pubblico dallo Zaccheria. Successivamente è arrivata la svolta societaria, con il passaggio del club a Casillo e De Vitto, salutato inizialmente con entusiasmo e persino con fuochi d’artificio in città.

L’impatto sembrava positivo: lo stadio tornato pieno e la vittoria contro il Giugliano avevano riacceso l’illusione di una possibile rimonta. Il mercato invernale ha portato a Foggia diversi giocatori esperti e di categoria superiore, ma proprio quella rivoluzione si è trasformata in un punto di svolta negativo.

Da quel momento è iniziata una lunga serie negativa che ha portato il Foggia a perdere dieci partite consecutive, con l’esonero prima di Barilari e poi di Cangelosi. L’ultimo tentativo con Pazienza non è bastato a invertire la rotta.

Gli ultimi 90 minuti, nuovamente con Barilari in panchina, hanno soltanto certificato una retrocessione ormai inevitabile, arrivata al termine di una stagione segnata da instabilità tecnica, scelte contraddittorie e un mercato che si è rivelato, alla fine, una zavorra decisiva per l’intero campionato.

Lo riporta telesveva.it.