Forza Manfredonia, D'Antuono: "Facciamo chiarezza una volta per tutte sulle competenze per le spiagge"

Lungo il litorale di Manfredonia, le spiagge libere continuano a fare i conti con incuria e abbandono, una situazione che si ripete da anni e che sembra avere un’unica origine: il complesso intreccio di competenze tra enti pubblici. Il risultato è un contrasto evidente: da un lato le aree in concessione, curate e pulite, dall’altro tratti di costa lasciati al degrado.

Emblematico il caso della spiaggia libera accanto al lido “La Sirenetta”, dove ogni stagione si ripropone lo stesso scenario: alghe, sassi e rifiuti che coprono la sabbia, rendendo l’area di fatto inutilizzabile. Una condizione che solleva interrogativi precisi su responsabilità e gestione.

Dal punto di vista normativo, la collaborazione tra enti non è facoltativa ma obbligatoria. La Costituzione, la legge 241/1990 e il Testo Unico degli Enti Locali stabiliscono chiaramente il principio di leale cooperazione tra amministrazioni, prevedendo strumenti concreti per evitare scaricabarile e inefficienze.

La differenza tra spiagge curate e abbandonate risiede soprattutto nelle concessioni: nelle aree affidate ai privati, la manutenzione è obbligatoria e soggetta a controlli e sanzioni, mentre nelle spiagge libere la gestione ricade sugli enti pubblici, spesso senza un coordinamento efficace.

Nel caso specifico, il tratto di costa interessato rientra nella giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, come previsto dalla normativa sui porti. Tuttavia, dal gennaio 2025 esiste un accordo tra Autorità portuale e Comune di Manfredonia, che affida alla società partecipata A.S.E. SpA la gestione dei servizi di igiene urbana anche nelle aree portuali.

Una convenzione che, di fatto, esclude qualsiasi vuoto normativo e pone la questione su un piano operativo: se la spiaggia resta sporca, le responsabilità devono essere chiarite.

Due le possibili scenari: o il servizio previsto non viene svolto correttamente, oppure l’accordo non include la pulizia dell’arenile, lasciando l’onere all’Autorità portuale. In entrambi i casi, la situazione attuale appare ingiustificabile.

“I cittadini hanno il diritto di vivere la propria costa senza dover subire rimpalli di responsabilità tra gli enti”, si sottolinea nel documento. “Gli strumenti per intervenire ci sono: serve la volontà politica e operativa per garantire pulizia e decoro, soprattutto in vista della stagione balneare”.

Un appello che richiama istituzioni e amministrazioni a passare dalle competenze alle soluzioni, restituendo dignità a un tratto di costa che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio.