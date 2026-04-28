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DISINFESTAZIONE NOTTURNA Manfredonia, al via la disinfestazione notturna

Gli interventi si svolgeranno dalle ore 01:00 alle ore 06:00 e avranno l’obiettivo di contrastare la proliferazione di mosche, zanzare e altri insetti

Manfredonia, al via la disinfestazione notturna

Manfredonia, al via la disinfestazione notturna - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

A Manfredonia prende il via un ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale, con interventi programmati a partire da lunedì 4 maggio in diverse zone della città e delle frazioni.

L’operazione è promossa dall’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. in collaborazione con il Comune di Manfredonia e sarà eseguita dalla ditta specializzata Urbano Chimica Srl. Gli interventi si svolgeranno dalle ore 01:00 alle ore 06:00 e avranno l’obiettivo di contrastare la proliferazione di mosche, zanzare e altri insetti.

Il calendario prevede una suddivisione per aree: si parte lunedì 4 maggio con la zona Monticchio e il centro, martedì 5 maggio con le aree centro-stazione e Porta Foggia, mercoledì 6 maggio con Siponto e comparti limitrofi, giovedì 7 maggio con Riviera, frazione Montagna e Borgo Mezzanone, fino a venerdì 8 maggio con Case Sparse e zona industriale. Previsti interventi anche in ulteriori aree periferiche e turistiche come Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo.

L’ASE invita la cittadinanza a collaborare adottando alcune precauzioni durante le ore di intervento, tra cui evitare l’esposizione di alimenti e indumenti all’esterno e mantenere chiuse finestre e balconi.

Il calendario potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse. In caso di emergenze è attivo il Centro Antiveleni al numero 800 183459.

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