Edizione n° 6049

BALLON D'ESSAI

PREVENIRE TRAGEDIE // Foggia. Violenza in famiglia, autista del tpl: “Strutture dedicate per prevenire le tragedie”
28 Aprile 2026 - ore  09:40

CALEMBOUR

FOGGIA RIFIUTI // Foggia. Rifiuti organici, il Comune affida a Bioripa: impegno da 49mila euro
27 Aprile 2026 - ore  20:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, collana strappata a un’anziana in pieno centro: arrestato 66enne

MANFREDONIA SCIPPO ANZIANA Manfredonia, collana strappata a un’anziana in pieno centro: arrestato 66enne

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori intensificate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino

POLIZIA MANFREDONIA - AGENTI SQUADRA VOLANTE COMMISSARIATO (ARCHIVIO)

POLIZIA MANFREDONIA - AGENTI SQUADRA VOLANTE COMMISSARIATO (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 66 anni, ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di un’anziana donna nel centro di Manfredonia.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori intensificate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino. Gli agenti, impegnati in un servizio antirapina, hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto in Piazza Duomo mentre seguiva una signora anziana.

Poco dopo, il 66enne si sarebbe avvicinato alla vittima e, con un gesto repentino, le avrebbe strappato dal collo una collana in oro, dandosi immediatamente alla fuga tra le vie del centro. Ne è nato un breve inseguimento: i poliziotti sono riusciti a bloccarlo dopo circa cento metri, traendolo in arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, che ha espresso profonda gratitudine nei confronti degli agenti intervenuti.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in base al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

2 commenti su "Manfredonia, collana strappata a un’anziana in pieno centro: arrestato 66enne"

  1. Come potrebbe essere non colpevole se è stato bloccato a 100 metri dagli agenti di Polizia?.
    Sbattetelo in galera…..

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO