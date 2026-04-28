La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 66 anni, ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di un’anziana donna nel centro di Manfredonia.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori intensificate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino. Gli agenti, impegnati in un servizio antirapina, hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto in Piazza Duomo mentre seguiva una signora anziana.

Poco dopo, il 66enne si sarebbe avvicinato alla vittima e, con un gesto repentino, le avrebbe strappato dal collo una collana in oro, dandosi immediatamente alla fuga tra le vie del centro. Ne è nato un breve inseguimento: i poliziotti sono riusciti a bloccarlo dopo circa cento metri, traendolo in arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, che ha espresso profonda gratitudine nei confronti degli agenti intervenuti.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in base al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.