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ASSOLUZIONE ARCA Manfredonia, occupazione immobile ARCA: assolta Veronica Angelillis per particolare tenuità del fatto

Elementi che, secondo la ricostruzione difensiva, confermano il carattere eccezionale e circoscritto dell’episodio, estraneo a logiche di abusivismo sistematico.

Manfredonia, occupazione immobile ARCA: assolta Veronica Angelillis per particolare tenuità del fatto

Manfredonia, occupazione immobile ARCA: assolta Veronica Angelillis per particolare tenuità del fatto

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Aprile 2026
Cronaca // Focus e Inchieste //

Manfredonia, 28 aprile 2026. Con sentenza pronunciata il 27 aprile 2026, il Tribunale Monocratico di Foggia, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Erione, ha assolto Veronica Angelillis dal reato a lei contestato ai sensi degli articoli 633 e 639 bis del codice penale.

L’imputata, difesa dall’avvocata Terry Granatiero, è stata assolta con la formula: “perché non punibile per particolare tenuità del fatto”.

La vicenda riguardava l’occupazione, avvenuta il 6 ottobre 2023, di un immobile di proprietà di ARCA Capitanata, situato a Manfredonia, in via Salvator Rosa n. 14, interno 7.

Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, la condotta della donna sarebbe maturata in un contesto di grave difficoltà personale e familiare, documentato agli atti. Il giudice ha ritenuto che il fatto presentasse uno scarso disvalore e che l’offesa al bene giuridico tutelato fosse di particolare tenuità, escludendo inoltre l’abitualità della condotta, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale.

Nel corso della vicenda sono stati valorizzati anche alcuni comportamenti tenuti dalla signora Angelillis: l’autodenuncia spontanea, il pagamento degli oneri e del canone dovuti ad ARCA Capitanata e la cessazione volontaria dell’occupazione.

Elementi che, secondo la ricostruzione difensiva, confermano il carattere eccezionale e circoscritto dell’episodio, estraneo a logiche di abusivismo sistematico.

Il caso aveva attirato l’attenzione della stampa locale (e nazionale, “Fuori dal coro”) anche per il legame di parentela dell’imputata con un consigliere comunale (già assessore comunale e provinciale), circostanza rimasta estranea al merito giuridico del procedimento ma che aveva contribuito ad amplificare il rilievo mediatico della vicenda.

La decisione del Tribunale di Foggia chiude dunque una vicenda nella quale l’autorità giudiziaria ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

2 commenti su "Manfredonia, occupazione immobile ARCA: assolta Veronica Angelillis per particolare tenuità del fatto"

  2. Ci sono storie che nascono dai fatti… e altre che purtroppo nascono dalle chiacchiere.
    Quello che è emerso oggi dimostra quanto sia facile, soprattutto in certe realtà, trasformare supposizioni in “verità” e giudizi in sentenze popolari. Senza conoscere davvero le circostanze, senza sapere chi si ha davanti, si parla. Si amplifica. Si colpisce.
    Poi arriva la legge, quella vera, e rimette ordine. Ma nel frattempo qualcuno ha già pagato il prezzo più alto: la propria dignità.
    Forse dovremmo fermarci un attimo prima di dare fiato alle parole e ricordarci che dietro ogni notizia c’è una persona, una famiglia, una vita reale.
    La verità, alla fine, arriva sempre. Sarebbe bello arrivarci anche noi, senza passare prima dal giudizio.

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