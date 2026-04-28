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ACCONTO FROM PN Metro Plus, liquidato primo acconto a FROM srl. Ecco cos’è

Manfredonia, liquidato il primo acconto per la progettazione dei servizi del PN Metro Plus

PN Metro Plus, liquidato primo acconto a FROM srl. Ecco cos'è

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha liquidato il primo acconto relativo al servizio di progettazione esecutiva dei servizi previsti dal Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, Priorità 5, fondi FSE+.

La determinazione, adottata dal dirigente del Settore III Matteo Ognissanti, riguarda il pagamento in favore della società FROM srl, con sede a Milano, incaricata dell’assistenza tecnica per la progettazione esecutiva e l’accompagnamento all’attuazione degli interventi.

L’importo liquidato è pari a 48.915,90 euro IVA inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 12 del primo aprile 2026. Le attività riguardano le operazioni “Manfredonia comunità operosa e solidale”, articolate in nuove economie locali e solidali, start up, emporio solidale e cooperativa di comunità.

Il provvedimento specifica che le prime attività progettuali sono già state avviate con la produzione di materiale preliminare e documentazione tecnica. Alla procedura è associato il CIG B98AFF47E0.

A cura di Michele Solatia.

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