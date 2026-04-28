San Severo, addio a Luigi De Matteis, aveva 64 anni

È arrivata nelle ultime ore la notizia della scomparsa improvvisa di Luigi De Matteis, 64 anni, figura conosciuta e stimata sia a San Severo che a Campomarino Lido. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio in entrambe le comunità, dove era apprezzato per il suo impegno professionale e per l’attività svolta online.

Il suo percorso personale e culturale affonda le radici negli studi presso il Laboratorio di storia marittima e navale di Genova, esperienza che ha alimentato un forte interesse per la storia e le tradizioni legate al mare. Successivamente, De Matteis ha costruito la propria carriera lavorativa con dedizione e senso di responsabilità, operando a lungo presso un ufficio di San Severo, dove si è distinto per affidabilità e correttezza nei rapporti professionali.

Accanto al lavoro, ha sviluppato negli anni un ruolo centrale nella comunità di Campomarino Lido, diventando amministratore di una pagina social molto seguita dedicata alla località. Grazie a aggiornamenti costanti, contenuti informativi e attenzione alle dinamiche del territorio, è riuscito a trasformare quello spazio in un punto di riferimento per residenti e frequentatori, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e la condivisione.

La sua presenza digitale non era solo tecnica, ma caratterizzata da partecipazione attiva, sensibilità verso le tematiche locali e capacità di coinvolgere la comunità. Un impegno che gli ha permesso di mantenere vivo il legame con il territorio e con le persone, diventando una figura riconosciuta e apprezzata.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo, sia sul piano umano e professionale che su quello comunitario. Resta il ricordo di una persona che ha saputo coniugare lavoro, cultura e partecipazione, contribuendo a mantenere viva l’identità di un territorio anche attraverso gli strumenti digitali.

Lo riporta alphabetcity.it.