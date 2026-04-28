È un duro affondo quello di Fratelli d’Italia sulla situazione della sanità in Puglia, a pochi giorni dal possibile commissariamento del sistema sanitario regionale e dalle conseguenze economiche per i cittadini. Secondo il partito, oltre ai tagli ai servizi, si profila anche un aumento dell’IRPEF, che potrebbe colpire in particolare il ceto medio.

Nel mirino finisce il presidente della Regione, accusato di non aver affrontato apertamente la questione in Consiglio. “Ci saremmo aspettati che il presidente Antonio Decaro chiedesse, sua sponte, la parola e annunciasse lo stato della ricognizione dei conti e quale sarà la trattativa con il Ministero della Salute”, si legge nella nota. “Una volta tanto confrontandosi con l’aula perché al di là del colore politico il commissariamento travolge, nel vero senso della parola, tutti i pugliesi”.

Secondo FdI, la maggioranza avrebbe invece evitato il confronto istituzionale: “La maggioranza si è addirittura risentita quando abbiamo chiesto la parola sull’argomento, perché il tentativo è quello di nascondere la polvere sotto il tappeto”. Da qui la richiesta di maggiore trasparenza sui conti: “I pugliesi hanno il diritto di sapere chi ha provocato 369 milioni di debito”.

Il partito chiede l’istituzione di una commissione dedicata per chiarire l’origine del disavanzo: “Come è stato accumulato questo disavanzo? Troppo semplice dire ‘beni e servizi’, ma quali sono? Vogliamo l’elenco e lo vogliamo a 360 gradi”.

Nel documento vengono richiamate anche le perplessità espresse da Tommaso Fiore, ex assessore regionale alla Sanità, che ha sollevato interrogativi sulle cause dell’aumento del deficit: “Perché la Giunta Decaro si dice ‘costretta’ a ricorrere all’aumento dell’IRPEF per coprire il buco nella sanità?”.

FdI evidenzia inoltre come, negli anni precedenti, la situazione fosse in miglioramento: nel 2023 il disavanzo si era ridotto a circa 39 milioni, mentre oggi si parla di un rosso vicino ai 370 milioni nel 2025. Da qui le accuse di cattiva gestione e la richiesta di individuare eventuali responsabilità.

La conclusione è netta: “Sono tante le incognite e i presunti colpevoli, ma c’è una sola certezza: dalla prossima dichiarazione i pugliesi dovranno pagare un’IRPEF regionale più alta e servizi sanitari, sicuramente, più bassi.”