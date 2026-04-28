Nell’ultima rilevazione Swg per il TgLa7, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci risulta la forza politica in maggiore crescita, segnando un incremento dello 0,2% e raggiungendo il 3,6% dei consensi.
Sul fronte dei principali partiti, Fratelli d’Italia registra una lieve flessione, perdendo lo 0,2% e attestandosi al 29,1%, mentre il Partito Democratico resta stabile al 21,6%. Segnali positivi per il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,1% salendo al 12,5%. In direzione opposta, Forza Italia arretra dello 0,1%, fermandosi al 7,7%.
Verdi e Sinistra si mantengono invariati al 6,7%, mentre tra i cali più rilevanti emerge quello della Lega, che perde lo 0,3% e scende al 6,2%.
Tra le altre forze politiche, Azione mostra un andamento positivo, raggiungendo il 3,4%. Italia Viva è in leggero calo al 2,3%, mentre +Europa resta stabile all’1,5%. Chiude la classifica Noi Moderati con l’1,1%.
Lo riporta open.online.
1 commenti su "Sondaggio Swg: cresce Vannacci, cala la Lega e Fratelli d’Italia"
I partiti di sinistra ci mettono tutto il loro impegno, il loro genio, la loro passione, in primis a Manfredonia affinché il partito di Vannacci vinca le prossime elezioni politiche. Milioni di italiane e italiani voteranno il Generale Vannacci.