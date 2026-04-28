“Ti spacco la testa”: incubo quotidiano per un disabile a Mattinata, vicino finisce nei guai

Una escalation di minacce, aggressioni verbali e comportamenti persecutori protratti nel tempo, fino a generare un clima di paura costante e uno stato d’ansia tale da costringere la vittima a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita. È questo il quadro emerso dall’indagine della Procura della Repubblica di Foggia che ha portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti di E.E., 62 anni, residente a Mattinata, accusato di atti persecutori aggravati ai danni del vicino di casa, B.A., persona con disabilità.

Il provvedimento, firmato dal giudice per le indagini preliminari Mario De Simone e disposto su richiesta del pubblico ministero, impone all’indagato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, con una distanza minima di mille metri, oltre al divieto di qualsiasi forma di comunicazione, anche indiretta. Prevista inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle prescrizioni .

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda si sviluppa in un arco temporale che va da dicembre 2025 ad aprile 2026. Una sequenza di episodi che delinea, secondo l’accusa, una condotta sistematica e crescente di intimidazione. L’indagato avrebbe rivolto al vicino insulti pesanti e minacce esplicite, arrivando a evocare aggressioni fisiche e persino l’uso di armi improprie.

Non solo parole: tra i comportamenti contestati figurano il lancio reiterato di rifiuti e oggetti dal balcone, tra cui mozziconi di sigaretta, sabbia, calcinacci e persino escrementi, oltre al danneggiamento delle strutture comuni, come il garage condominiale. In più occasioni, l’indagato avrebbe ostacolato l’accesso agli spazi condivisi, rendendo difficile alla vittima – già limitata nella mobilità – l’utilizzo della propria sedia a rotelle .

Le dichiarazioni raccolte dagli investigatori parlano di una situazione divenuta insostenibile. La persona offesa, affetta da disabilità e con capacità di deambulazione ridotta, avrebbe sviluppato un grave stato di ansia e paura, tanto da ricorrere alle cure del pronto soccorso e modificare le proprie abitudini quotidiane per evitare incontri con il vicino. Determinante anche il contesto familiare: le minacce non si sarebbero limitate alla vittima, ma avrebbero coinvolto anche i suoi congiunti, contribuendo ad alimentare un clima di tensione e insicurezza all’interno del nucleo domestico.

A sostenere l’impianto accusatorio sono state le denunce presentate dalla vittima, le dichiarazioni dei familiari e di altri testimoni, oltre a documentazione medica e materiale audio-video acquisito nel corso delle indagini. Gli elementi raccolti, secondo il Gip, configurano “gravi indizi di colpevolezza” e dimostrano una condotta reiterata e pericolosa .

Nel provvedimento, il giudice sottolinea la necessità di intervenire per evitare la reiterazione dei reati. La misura cautelare viene ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e al rischio concreto che l’indagato possa continuare nei comportamenti persecutori. In caso di rifiuto del braccialetto elettronico o impossibilità tecnica di applicazione, è prevista una misura più restrittiva: il divieto di dimora nel Comune di Mattinata.

“Sono particolarmente grato ai carabinieri di Mattinata per il lavoro eseguito con professionalità e soprattutto umanità per tutelare i diritti della vittima – ha sottolineato il suo egale l’avvocato del foro di Foggia Pierpaolo Fischetti – Ci auguriamo che l’ordinanza ponga fine ad una condizione di grande sofferenza per il mio assistito e la sua famiglia”.