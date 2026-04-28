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NAVE MANFREDONIA Ultim’ora SQ. “Nave mercantile fermata a Manfredonia: gravi carenze sulla sicurezza”

La Capitaneria sottolinea come questi controlli rappresentino uno strumento essenziale per la tutela della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell’ambiente marino.

Ultim'ora SQ. "Nave mercantile fermata a Manfredonia: gravi carenze sulla sicurezza"

Ultim'ora SQ. "Nave mercantile fermata a Manfredonia: gravi carenze sulla sicurezza"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – Una nave mercantile battente bandiera del Gambia è stata fermata nel porto di Manfredonia dalla Guardia Costiera a seguito di una serie di gravi irregolarità riscontrate durante un’ispezione.

Il controllo, effettuato dal nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto, rientra nelle attività di vigilanza sulle navi straniere e ha riguardato un’unità proveniente da La Valletta, Malta.

Durante l’ispezione sono emerse criticità significative che hanno reso necessario il fermo immediato della nave. Tra le principali carenze segnalate: problemi ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni antincendio, scarsa preparazione dell’equipaggio nelle procedure di emergenza e condizioni non adeguate della sala macchine, con possibili rischi di incendio e inquinamento.

Non solo: gli ispettori hanno rilevato anche irregolarità nell’applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza di bordo, elemento fondamentale per garantire standard operativi adeguati.

Alla luce delle violazioni accertate, la nave resterà ferma in porto finché non saranno ripristinate tutte le condizioni minime di sicurezza. Solo dopo un’ulteriore verifica ispettiva potrà essere autorizzata a riprendere la navigazione.

La Capitaneria sottolinea come questi controlli rappresentino uno strumento essenziale per la tutela della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell’ambiente marino.

1 commenti su "Ultim’ora SQ. “Nave mercantile fermata a Manfredonia: gravi carenze sulla sicurezza”"

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