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Home // Cronaca // UP Lounge Bar ammalia Manfredonia: cena, drink e qualità senza compromessi. Scoprilo, ora (FOTO VIDEO)

MANFREDONIA UP LOUNGE BAR UP Lounge Bar ammalia Manfredonia: cena, drink e qualità senza compromessi. Scoprilo, ora (FOTO VIDEO)

Il nuovo concept è chiaro: offrire molteplici servizi mantenendo standard elevati

UP Lounge Bar ammalia Manfredonia: cena, drink e qualità senza compromessi

UP Lounge Bar ammalia Manfredonia: cena, drink e qualità senza compromessi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Dopo anni di storia, lo storico Bar Stella di Manfredonia cambia volto e si trasforma in UP Lounge Bar, segnando l’inizio di una nuova era all’insegna della qualità, dell’innovazione e della multifunzionalità.

Situato in Corso Manfredi 248, nel cuore della città, UP Lounge Bar si presenta con un’identità completamente rinnovata, pensata per diventare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza completa, dal mattino fino a notte inoltrata.

Il nuovo concept è chiaro: offrire molteplici servizi mantenendo standard elevati. Si parte dalla caffetteria, per poi passare a aperitivi, apericene, fino alla cena e al dopocena, il tutto in un ambiente moderno e accogliente. Protagonista assoluta è la qualità dei prodotti, selezionati con attenzione per garantire un’offerta sempre all’altezza.

La cucina, curata dallo chef Felice Mondo, propone un menu studiato nei minimi dettagli, capace di unire creatività e gusto. Tra le novità più interessanti spicca la formula dinner con tapas, pinse e carne di alta qualità, una proposta contemporanea che strizza l’occhio alle nuove tendenze senza rinunciare alla tradizione.

UP Lounge Bar non è solo ristorazione: è anche il luogo ideale per eventi privati, come compleanni, feste e ricorrenze, grazie a una sala dedicata pronta ad accogliere ogni tipo di occasione.

A rendere ancora più ricca l’offerta, la collaborazione con Just Gelateria di Mauro ed Enzo, sinonimo di gelato artigianale di alta qualità, perfetto per ogni momento della giornata.

E quando arriva la sera, il locale cambia atmosfera: spazio al dopocena con un elegante American bar, dove gustare cocktail ricercati in un contesto dinamico e raffinato.

Con UP Lounge Bar, Manfredonia scopre un nuovo modo di vivere il centro: non solo un locale, ma un vero punto d’incontro, un hub del gusto e della socialità destinato a diventare protagonista.

Il futuro è UP. E parte da Corso Manfredi

UP Lounge Bar ammalia Manfredonia: cena, drink e qualità senza compromessi
UP Lounge Bar ammalia Manfredonia: cena, drink e qualità senza compromessi

 

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