Di:

Morte operaio a Venosa, cordoglio Giannatempo ultima modifica: da

Cerignola – “INSIEME a tutta l’Amministrazione Comunale, desidero esprimere le mie più affettuose e sentite condoglianze alla famiglia di un ragazzo che è stato una persona perbene ed un grande lavoratore”. Così il Sindaco,, manifesta la sua vicinanza ai congiunti dell’, che ha perso la vita venerdì scorso all’ospedale “San Carlo “ di Potenza in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto il giorno prima a Venosa. L’uomo, che lascia moglie e tre figli, stava lavorando in un caseificio, dove stava rimuovendo del materiale ferroso su un soppalco quando ha perso l’ equilibrio finendo in una botola. Trasportato in elicottero al nosocomio potentino, le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime.si celebreranno nel primo pomeriggio di oggi, alle 15, nella Chiesa di Cristo Re; l’Amministrazione Comunale parteciperà alla cerimonia funebre con il gonfalone civico. Il Sindacoinvita i commercianti a tenere abbassate le saracinesche per tutta la durata dei funerali in segno di rispetto per l’ennesima vittima del lavoro.Redazione Stato@riproduzione riservata