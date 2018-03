Chiusura procedura infrazione, Bordo: benissimo

Di:



Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche UE della Camera, afferma la “piena condivisibilità” delle dichiarazioni del presidente Luigi Giampaolino sugli effetti delle politiche di rigore.





“La chiusura della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia – continua Bordo – ci offre l’opportunità di acquisire vantaggi per la nostra economia, con la golden rule e le politiche di spesa in disavanzo. Ampliando l’orizzonte politico, ci consente di assumere un nuovo e decisivo protagonismo al fine di chiedere agli altri Paesi, e soprattutto alla Germania, l’attenuazione della politica di rigore finanziario e l’investimento sulla crescita e lo sviluppo”.





