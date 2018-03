Mons. D’Ambrosio “Il lavoro non sia merce di scambio”

Di:

Lecce. “La vostra presenza qui è un’occasione importante per il nostro Mezzogiorno. Stiamo attraversando una soluzione delicata senza sapere quando finirà. La ripresa lenta di cui si parla non è percepita dalla gente, nonostante il Jobs act e le altre riforme”. A dirlo è l’arcivescovo di Lecce Domenico Umberto D’Ambrogio nel dare il benvenuto alla Cgil per l’apertura delle Giornate del Lavoro. “Penso – aggiunge – ai 100mila giovani che hanno lasciato il nostro territorio in questi anni; ai tanti disoccupati; ai pensionati che non arrivano a fine mese. Come Chiesa lo constatiamo ogni giorno nell’aiutare chi è in condizione di povertà con un gesto che non è elemosina, ma è un aiuto offerto a chi ne ha bisogno. Lo abbiamo fatto con l’iniziativa del microcredito per i giovani, lo stiamo facendo in questo periodo nell’accogliere i migranti”. “Una grande forza sindacale come la vostra – conclude – guarda anche ai tanti che non sono tutelati cercando riferimenti al bene comune, mettendo l’uomo al centro, non il mercato e le sue leggi. Il lavoro, lo ricorda il Papa, non sia mai una merce di scambio”.

(FONTE: www.rassegna.it)