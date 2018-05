bandiera blu - https://www.ilmartino.it

Foggia. In programma domani, 29 maggio alle ore 10.30 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, la conferenza stampa dei tre Comuni di Capitanata che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu: Peschici, Rodi Garganico e Zapponeta. Parteciperanno: il Vice Presidente della Provincia, Rosario Cusmai ed Sindaci dei tre Comuni: Franco Tavaglione, Carmine D’Anelli, Vincenzo D’Aloisio che illustreranno nel corso dell’incontro, i programmi per la prossima stagione estiva ed i progetti di promozione turistica e del territorio. Comuni di Capitanata premiati con la Bandiera Blu: conferenza stampa ultima modifica: da

