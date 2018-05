Il cordoglio di Landella per la morte di Gianni Cicolella

Di:

Foggia. Il sindaco di Foggia Franco Landella è rimasto profondamente colpito dalla notizia della morte del giornalista foggiano Gianni Cicolella ed ha voluto affidare ad un comunicato stampa l’espressione del suo dolore.

«Esprimo il più profondo cordoglio per la morte di Gianni Cicolella, stimato esponente della stampa foggiana, ma soprattutto amico di vecchia data.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita soprattutto per il giornalismo sportivo della nostra città, nel quale Gianni ha portato sempre il suo contributo di narrazione e, quando era opportuno, di critica, ma sempre con misura e con quella simpatia che era sua caratteristica anche sul lavoro, oltre che nella vita.

Oltre a salutarci sempre allo stadio, in occasione delle gare del Foggia, ci eravamo visti di recente anche quando abbiamo presentato il lavoro teatrale “Il giorno del girasole”, scritto da suo padre Luca e riportato con successo al Teatro “Giordano” dal figlio di Gianni, anche lui Luca. In quell’occasione, la faccia di Gianni era illuminata d’orgoglio per la testimonianza del ruolo attivo che la famiglia Cicolella ha da anni nel panorama culturale della nostra città.

Ai suoi familiari, le più sentite condoglianze, a nome della Città di Foggia e mio personale».