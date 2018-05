Vigili urbani a Foggia (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

Foggia. La Polizia Locale di Foggia, a seguito di un’accurata attività investigativa e grazie anche all’ausilio dei filmati della videosorveglianza, ha individuato i responsabili del danneggiamento degli arredi pubblici, avvenuto in Piazza Municipio nei giorni 25 e 29 aprile scorsi. Si tratta di cinque adolescenti, di età compresa tra i tredici ed i quindici anni, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bari. I ragazzi sono stati anche convocati, assieme ai rispettivi genitori, presso il Comando della Polizia Locale di Foggia e sono stati ascoltati con il supporto degli assistenti sociali con l’obiettivo di raccogliere ulteriori conferme sull’esito dell’indagine e per aiutarli a superare il disagio sociale che con ogni probabilità è alla base delle incivili bravate di questi giovanissimi. I danni erano stati inferti ad alcune colonne in pietra che costeggiano Via Le Maestre e numerosi dissuasori della sosta in ferro collocati all’uscita del parcheggio “Vincenzo Russo”. Danneggiamenti Piazza Municipio: denunciati 5 adolescenti ultima modifica: da

